Předpokládané výdaje se šplhají na dvanáct až patnáct milionů korun. „Máme zpracovanou projektovou dokumentaci úpravy budovy školy formou vestavby učeben do podkroví,“ přiblížil starosta Vladimír Drbola.

Pokud vše půjde podle plánu, mohli by Starovičští už v létě příštího roku začít stavět. „V nově vybudovaných prostorách podkroví s vyšší boční stěnovou nadezdívkou a novou střechou by měly vzniknout tři učebny, samostatná třída školní družiny, ředitelna a sociální zařízení,“ popsal starosta.

O prosvětlení místností se mají postarat velkoplošná střešní okna se stínícími markýzami. „Výměna vzduchu v celém patře bude řešena centrálním větráním s rekuperací a klimatizací. Vyřešit budeme muset také bezbariérovost, přibude zde tedy výtah,“ poznamenal Drbola.

Stavební úpravy se nevyhnou ani stávajícím prostorám budovy. „V prvním a druhém patře přibudou dvě učebny základní školy, jedna třída mateřské školy se samostatným sociálním zařízením, druhá třída školní družiny a samostatná sborovna,“ pokračoval ve výčtu starosta.

Děti se budou tísnit v šatnách

V suterénu pak přibudou další šatní skříňky tak, aby jejich počet odpovídal kapacitě žáků. „Šatny však budou po provedeném doplnění zařízení velmi stísněné – předpokládá se proto v brzké době přesun části šaten do prostoru nynější veřejné knihovny umístěné taktéž v suterénu budovy,“ podotkl Drbola.

Starovičští tak budou do budoucna postaveni před otázku, kam přesunout knihovnu. „Zřejmě ji budeme muset přestěhovat do jiných prostor. Naproti obecnímu úřadu máme k dispozici jeden nevyužitý pozemek, kde bychom mohli zbudovat nějaké multifunkční centrum. V přízemí by mohl vzniknout prostor kupříkladu ke shromažďování cenných historických předmětů z obce, v patře pak právě knihovna. Ovšem tohle jsou zatím spíše smělé plány. Uvidíme,“ nastínil první muž obce.

Školu navštěvují děti od první do páté třídy. Otevřené jsou také dvě třídy školy mateřské.