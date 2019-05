Kromě obyvatel obce a tamního klubu vojenské historie totiž k pomníku s tankem T34/85 dorazí i členové nejstaršího ruského motorkářského klubu Noční vlci. „Vím, že jsou Noční vlci spojovaní především s podporou ruského prezidenta Vladimira Putina. Společně pouze uctíme památku padlých tak, jako vloni. Není v tom rozhodně nic politického. Nemáme problém položit věnce s kýmkoli, kdo se chová slušně,“ uvedl starovičský starosta Vladimír Drbola s tím, že na pietní akt, který začne v pravé poledne, možná dorazí i běloruský a ruský velvyslanec.

Valtičanka Martina Štejdiřová nevidí problém v tom, že do Staroviček dorazí Noční vlci. „Když budou slušní, je jedno, co je to za lidi,“ myslí si.