Břeclav - Redakce Břeclavského Deníku a týdeníku Nový život přeje svým čtenářům radostné a požehnané Vánoce a spoustu štěstí a úspěchů do nového roku 2009.

Redakce Břeclavského Deníku a týdeníku Nový život | Foto: DENÍK/Jiří Hemzal

Redaktoři Břeclavského Deníku a týdeníku Nový život odpovídali na dvě záludné otázky:



1. Co přejete Břeclavsku ke svátkům?

2. Jaký nejkrásnější dárek jste kdy dostali?



Přejeme pěkné počtení.



Michal Šupálek

šéfredaktor





Břeclavsku přeji co nejvíce osvícených hlav na radnicích měst a obcí i ve vedeních firem, které tady působí. A všem lidem pak kromě zdraví zejména klid, pohodu a co nejvíce splněných přání.

Netroufám si říci. Asi nikdy nezapomenu na maďarský magnetofon s oranžovými tlačítky, který jsem dostal jako školák. Vždycky mě ale potěšil každý dárek, který mi někdo dal od srdce. A to se pozná.



Jiří Ševčík

zástupce šéfa





Břeclavsku přeji na Vánoce co nejmíň kostí v krku při štědrovečerní večeři a minimum shořených stromků. Dětem pak, ať jim Ježíšek nadělí, co mu napíší. Zamračení špunti a Vánoce, to nejde dohromady. zástupce šéfaBřeclavsku přeji na Vánoce co nejmíň kostí v krku při štědrovečerní večeři a minimum shořených stromků. Dětem pak, ať jim Ježíšek nadělí, co mu napíší. Zamračení špunti a Vánoce, to nejde dohromady. Dostal jsem spoustu krásných dárků. Takový, který mi dodnes utkvěl v paměti, jsem dostal v den svých desátých narozenin. Byl jím fotbalový míč, který mi tehdy nadlouho vykouzlil úsměv od ucha k uchu.



Jiří Hemzal

technický editor





Břeclavsku přeji do neklidné doby klid a optimismus, tedy věci které lze, aspoň dosud, pořídit bezplatně…



Snad to byl elektrický vláček, když mi bylo pět let. A musím dodat, že táta si s ním vyhrál náramně. Občas mi ho i půjčil… Naopak k smrti jsem nenáviděl měkké dárky, znáte to - svetry, pyžama, tepláky, ponožky apod.

Jiří Kosík

webeditor





Břeclavsku přeji hlavně nerušené prožití vánočních svátků, pohodu a klid. Taky minimum nehod, opilých a zfetovaných řidičů na břeclavských silnicích. A v neposlední řadě pokrytí neomezeným bezdrátovým přípojením k internetu.



Každý dárek mě svým způsobem potěšil. Proto považuji za krásné všechny, které jsem kdy dostal…přece jenom, i ty teplé ponožky často příjdou vhod.

Michal Čejka

sporťák





Co popřát Břeclavi a jejím obyvatelům k Vánocům? Asi by si přes svátky pořádně odpočinuli a příliš se kvůli nim nestresovali. Zkuste udělat něco pro své blízké a ten zbytek přijde sám.

Vím, bude to znít jako klišé, ale nejlepšími dárky jsou každoročně ponožky a pyžamo. No vážně, já jsem strašně praktický člověk!



Zdeňka Savarová

redaktorka





K Vánocům Břeclavsku přeji hodně sněhu bez dopravní kalamity, zamrzlé rybníky bez leklých ryb, voňavé cukroví bez břichabolu a pod stromečkem spoustu dárků bez svetrů s jelenem. Zkrátka jen ty nejlepší Vánoce!



Krásných dárků jsem dostala spoustu, na ten úplně nejhezčí asi stále čekám…



Martin Vrbas

redaktor



Břeclavsku přeji především hodně sněhových vloček všemožných tvarů. Dobrou náladu, podpořenou dobrým vínem. A v neposlední řadě všem jeho obyvatelům přes to, co pod vánočním stromečkem očekávají. Já například už druhým rokem očekávám chundelatý župan, snad se letos dočkám.



Dagmar Fialová

redaktorka





Břeclavsku a hlavně jeho obyvatelům přeji, aby na sebe byli všichni hodní, nikomu nezáviděli a nekradli, nikoho nevraždili ani nepodváděli. Jenže to bychom pak mohli zrušit redakci.



Byla toho spousta, ale tenkrát mi asi největší radost udělaly šaty, jaké mají tanečnice na soutěžích ve standartních tancích, které bývají na Vánoce v televizi. Ušila mi je teta a schovala do obrovského oříšku jako pro Popelku.

