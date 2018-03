Statistiky důchodů: nejlépe jsou na tom muži v Brně, nejhůř ženy na Znojemsku

Jižní Morava /INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ - Sotva stačili penzisté zaznamenat, že jim stát od ledna přidal k důchodu v průměru 476 korun, oznámila vláda v demisi, že přichystala další valorizaci. Nejvíce hodlá kabinet od příštího roku přidat seniorům nad 85 let a to rovnou tisícovku.

Ale polepší si pokud to sněmovna schválí i ostatní. Důchodci by měli dostat 320 korun a k tomu současnou valorizaci. Minimálně tedy 540 korun plus zbytek podle zásluhové části penze v průměru 918 korun. „Jedná se o nejvyšší zvýšení důchodů za posledních 20 let,“ uvedla ministryně práce Jaroslava Němcová. Státní kasu to vyjde na 14,2 miliardy korun.

Deník Data u této příležitosti zanalyzoval, jak rostly průměrné důchody v posledních osmi letech, a spočítal, kolik v současnosti berou penzisté ve všech českých, moravských a slezských okresech.

Když se k posledním zveřejněným údajům o penzích k 31. 12. 2017 připočítá valorizace k letošnímu 1. lednu, průměrný tuzemský „sólo“ důchod činí 12 326 korun čistého měsíčně.

Nejvyšší částky chodí seniorům a seniorkám v hlavním městě, kde průměrný důchod jako jediný v zemi po lednové valorizaci překonal třináctitisícovou hranici a to o 150 korun.

Naopak nejnižší penze dostávají lidé na Znojemsku, v průměru 11 367 korun.

JEŠTĚ CHUDŠÍ ŽENY

Jak Deník upozornil už dříve, v zemi stále panují extrémní rozdíly v penzích mužů a žen. Dámy pobírají od ledna 2018 „sólo“ důchody o 2399 korun nižší než pánové.

Rozdíly jsou nejvíce vidět v bývalých hornických okresech. Úplně největší jsou pak na Karvinsku.

Zatímco tamní muži dostávají v průměru už přes patnáct tisíc korun měsíčně (mimochodem tak porážejí Ostravany i Pražany), karvinské ženy pobírají pouze 10 283 korun (což je naopak nejméně v celé zemi).

Z žen jsou na tom nejlépe Pražanky, které dostávají 12 209 korun. I tak jim do celorepublikového průměru chybí 117 korun.

Ženy berou nízké důchody zejména kvůli tomu, že kvůli výchově dětí často odpracovaly méně let než muži. A také brávaly nižší platy než pánové, často za stejnou práci.