Vracení dotací Nadaci Agrofert? V Hustopečích vyhrál Pavel, na rozdíl od 1. kola

Až představitelé Pohořelic vyřeší změnu územního plánu, chtějí požádat o dotaci. „Kdyby to vyšlo, v roce 2024 bychom začali soutěžit. Otázka je i zajištění celkového financování. Projekt ale máme nastavený tak, že jsme schopní nejprve postavit školku. A pak zvlášť volnočasové středisko," nastínil Novák.

Pohořeličtí chtějí projekt pojmout jako takzvanou komunitní školku. Podle Nováka by část dětí byla z okolních obcí. „Už dva zástupci obcí řekli, že by o to měli zájem. Vyřešilo by jim to problém, uvítali to," řekl Novák. Starostové okolních obcí by v takovém případě přispívali na provoz penězi za dítě a měsíc.