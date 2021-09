Stěna bude vysoká od 3,25 do 5,25 metru. Náklady na výstavbu budou skoro devadesát milionů korun bez daně.

Silničáři nyní pokračují osazováním sloupků a protihlukových panelů. „V říjnu následně osadíme ocelovou konstrukci vedle mostu D1-034. Stěna v délce necelých dvou kilometrů bude hotová do konce roku," sdělila v pondělí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.