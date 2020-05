„Předložený záměr se nám moc nepozdává a investora vyzveme k doplnění. Stanovili jsme si šest oblastí, které jsou nejasné, a bez odpovědí na tyto otázky považuje vedení města návrh za neprůchodný. Respektujeme práva majitelů pozemků, ale je tu hodně otazníků,“ uvedl místostarosta.

Z podkladů podle něj například nevyplývá, jak by investor vyřešil dopravní napojení, a jaký vliv by měla výstavba na již nyní tolik komplikovanou křižovatku u obchodního domu Billa. „Není jasné, jaké provozovny tady chce postavit, jak chce řešit chodník pro chodce, nedostatečné je i řešení způsobu odvodnění pevných ploch,“ doplnila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Prostor před zámkem je pro radnici zásadním. „Vzhledem k bohaté historii břeclavského zámku a jeho okolí se jedná o prostor, který je pro plány vedení města strategický. Pustili jsme se do revitalizace zámecké věže, investujeme do prostoru podzámčí, kde chceme vybudovat zázemí pro konání větších kulturních a společenských akcí, sháníme dotace v různých programech na to, aby se prostor stal oblíbených místem Břeclavanů pro trávení volného času,“ zdůvodnil místostarosta.

Důležitá je tedy jak kvalita architektonického řešení, tak i začlenění místa do dalších plánů rozvoje města. „Navíc je pro nás vodítkem i výsledek neplatného referenda z roku 2016, kde více než osmdesát procent těch, kteří hlasovat přišli, řeklo jasně, že nechtějí střed města zatěžovat další dopravou až do výstavby obchvatu města,“ připomněl Matuška.

Názory Břeclavanů na výstavbu dalšího obchodního centra jsou spíše negativní. „Já bych po pravdě do města už nic podobného nedávala. Přijde mi hezké, že je tam trochu zeleně. Navíc si nedokážu představit, co by další výstavba tohoto typu udělala s už tak mizernou dopravní situací. Podle mě je ideální pro komerční objekty prostor okolo Tesca, tedy bokem centra,“ myslí si například Břeclavanka Hana Svobodová.

Podobně se k informaci stavěla i Břeclavanka Monika Gajdová. „Pro obchodní centrum rozhodně nejsem, myslím, že Břeclav jich má dost, a dokonce i jedno nevyužité – BrecLOVE,” okomentovala.