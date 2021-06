Na padesát rodinných domů začne možná už příští rok vyrůstat v Bulharech. „Stavět se bude ve dvou lokalitách. Za fotbalovým hřištěm a na druhé straně u řeky Dyje. Aktuálně řešíme stavební povolení a inženýrské sítě,“ prozradil bulharský starosta Jiří Osička.

Sedmnáct domů nechá postavit vedení Bulhar. Zbytek pak developeři. Poptávka o něj je v obci se sedmi sty šedesáti obyvateli vysoká. „Pokud vše půjde podle plánu a podaří se do konce roku vyřešit všechna potřebná povolení, mohli bychom už na začátku příštího roku stavět,“ sdělil starosta.

Jednadvacet nízkoenergetických domů nyní v první etapě staví soukromý investor ve Starovicích. Ve druhé k nim pak přibude dalších jednadvacet. S novou výstavbou počítá i obec. „Naším cílem je podpora bydlení pro místní. V územním plánu jsme proto vyčlenili jednu lokalitu, kde bychom rádi viděli novou zástavbu s asi desítkou domů. Nyní zde budujeme inženýrské sítě," řekl starosta Starovic Antonín Kadlec.

Nová ulice vyrůstá i naproti bývalého areálu zemědělského družstva v Dolních Věstonicích. „Stát tady bude deset domů. Prvních šest jsme začali stavět v první etapě. V téže lokalitě navíc vyroste ještě i dům s pečovatelskou službou, jehož součástí by měla být i ambulance ortopeda či rehabilitační sestry. Nyní se řeší stavební povolení, příští rok bychom chtěli položit inženýrské sítě tak, abychom mohli co nejdříve začít stavět. Parcely na výstavbu domů jsou již prodané. Metr čtvereční vyjde majitele na patnáct stovek. Spíše jde o pobídkovou částku, protože zde chceme obyvatele udržet,“ přiblížila starostka obce Jaroslava Rajchlová.

Stavební boom podle slov starosty Kadlece nyní vrcholí. „Vnímáme obrovský tlak na bydlení. Denně mám i dva telefonáty od lidí, kteří poptávají stavební místa. Lidé se snaží stavět kdekoli. V zahradách, na sklepích, i v odlehlejších místech obce, které jsou určené jako lokality pro bydlení. Pole o hodnotě padesáti tisíc korun má nyní jako stavební parcela cenu i dvou milionů korun. Není se čemu divit. Ze Starovic jsou lidé u brněnské Olympie za dvanáct minut. To je rychleji, než by projeli z jedné části metropole do druhé,“ zdůvodnil starosta s tím, že za posledních šest let stouply ceny za stavební pozemky či starší domy v zástavbě i pětinásobně.

Prázdné domy ostatně v obcích nemají prakticky žádné. A pokud ano, ihned jsou podle starostů pryč. Totéž potvrdila i realitní makléřka společnosti Dům realit Hana Vájová. „Pokud se v nabídce objeví rodinný dům, zpravidla je hned pryč. Lidé jsou ochotní i za starší domy zaplatit poměrně vysoké částky,“ sdělila.