Pouzdřany – Vlastní čistírny odpadních vod a nové kanalizace se už brzy dočkají Pouzdřanští.

„Momentálně jsme ve fázi výběrového řízení na zhotovitele obou akcí. Pokud půjde vše podle plánu, začít bychom mohli do dvou let. Protože jde o náročný projekt, hotovo by snad mohlo být do pěti let,“ naznačil pouzdřanský starosta Miroslav Šmarda.