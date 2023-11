Školské odbory vyhlásily na pondělí sedmadvacátého listopadu celodenní výstražnou stávku. Zda se do ní zapojí i personál základních, středních a mateřských škol na Břeclavsku, bude jasné zřejmě až v pátek. Učitelé, které Deník oslovil, byli pro. Chtějí zabojovat za lepší podmínky pro nepedagogické pracovníky. Těch se totiž vládní škrty dotknou nejvíce.

Ilustrační foto. | Foto: archiv města Hustopeče

Podle velikosti školy a množství vydaných obědů by jich v kuchyni mělo pracovat šest. Jenže škola zaměstnává kuchařky pouze čtyři. Při současném platovém ohodnocení je totiž pro ředitele škol těžké tuto pozici vůbec obsadit. Podobná je situace i uklízeček. Práce mají nad hlavu. Jedinou útěchou jim dosud bylo alespoň to, že mezi ně ředitelé k platu často na hranici minimální mzdy rozdělili peníze dvou neobsazených pozic. I takto vypadá běžná praxe v řadě škol nejen na Břeclavsku.

A na lepší časy se nepedagogickým pracovníkům, tedy uklízečkám, kuchařkám, školníkům či asistentům ve školách a školkách, neblýská ani do budoucna. I proto se školské odbory rozhodly vyhlásit na pondělí sedmadvacátého listopadu celodenní výstražnou stávku. Zda se dotkne také školských zařízení na Břeclavsku, zatím jasné není.

Zdroj: Deník/Tomáš Valaškovčák

„O stávce budeme teprve rozhodovat. Jasněji by mělo být v pátek, nejpozději na začátku příštího týdne. Zaměstnanci se musejí nejprve sejít a domluvit, což chvíli trvá,“ uvedl pro Deník Radim Šebesta, zástupce školských odborů na Břeclavsku.

Jestli školy vstoupí do stávky či nikoli, bedlivě sleduje i Petr Vlasák, břeclavský místostarosta, bývalý gymnaziální učitel a krajský místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. „Pročítal jsem si návrhy na podobu stávky. Pochopil jsem z nich, že by se sice neučilo, ale učitelé by měli ve třídách dozor, děti by tedy nezůstaly doma. V některých školních kuchyních se zvažovalo, že nebudou v den stávky vařit. Na kritický stav by zaměstnanci upozornili tím, že by dali dětem k obědu místo teplého jídla třeba jen bagetu nebo něco studeného. Uvidíme tedy, s čím nakonec konkrétní školy přijdou,“ okomentoval pro Deník Vlasák.

Mají důvod k nespokojenosti

Učitelé, které redakce s dotazem oslovila, byli spíše pro stávku. Aby byla smysluplná, domnívá se řada z nich, že by měla trvat až do splnění požadavků stávkujících. Shodují se, že tentokrát nejde ani tak o učitele, jako právě o nepedagogický personál, jehož pracovní ohodnocení je podle nich žalostné.

Zmiňují, že i oni mají důvod k nespokojenosti. Tvrdí, že podle návrhu státního rozpočtu na rok 2024 nebudou pobírat uváděných sto třicet procent průměrné mzdy ve státě, ale pouhých sto třináct. Slibované navýšení půjde podle vyjádření ministerstva pouze takzvaně do objemu platů, tedy do nenárokové složky mzdy. A ta, jak zdůrazňují učitelé, často končí jinde než v jejich peněženkách.

VIDEO: Oraniště, stěžují si lidé na opravy ulice v Mikulově. Město chybu odmítá

„Ministerstvo školství chce zrušit osm tisíc neobsazených tabulkových míst. To se tedy týká například uklízeček nebo kuchařek. Považuji to za sprosté. Už současný stav, kdy pracovali tito zaměstnanci na hraně svých možností, byl nevyhovující. Jediným pozitivem snad bylo, že mezi ně mohl rozdělit zaměstnavatel peníze za neobsazené pozice. Ale to se má změnit. Zvládly to uklízečky ve dvou namísto tří? Tak to třetí neobsazené tabulkové místo jednoduše zrušíme! S takovou opravdu nevím, kdo jim ty školníky, kuchařky a uklízečky bude chtít dělat,“ kroutil hlavou dlouholetý lanžhotský učitel Milan Kocmánek.

Ve školách je podle něj nyní opravdu dusno. A důvodů je více. „Například navyšování platů učitelů na sto třicet procent průměrné republikové mzdy se nedotkne asistentů. Přestože si museli dokončit vzdělání a mají pedagogické minimum, nejde o pedagogické pracovníky,“ upozornil Kocmánek.

Pedagogové chtějí být solidární

A další se přidávali. „My kantoři chceme být solidární. To, co vyvádí ministerstvo nepedagogickým pracovníkům, je do nebe volající. Před dvěma lety je dokonce nechali s hrubou mzdou pod minimální zaručenou mzdou. Ze zákonů si dělají trhací kalendář,“ pokračoval učitel, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce jej ale zná.

Zda jeho škola vstoupí do stávky, dosud neví. „Buď budeme zavírat školu celou, nebo půjdeme jen do nějaké symbolické podpory. Kdyby to bylo na mně, tak pokud bych vstoupil do stávky, tak jen časově neomezené. A trvala by do splnění všech požadavků. Hodinová podle mě nic nezmění,“ domnívá se muž, který vyučuje na jedné ze základních škol na Břeclavsku.

Vánoční trhy letos? Podívejte se, jaké budou v Břeclavi, Mikulově a Hustopečích

Rozlítilo ho i chystané snižování počtu asistentů pedagogů. „Nejprve přišli s inkluzí, kdy prakticky každé dítě, které vzalo za kliku v pedagogicko-psychologické poradně, k sobě mělo asistenta. Školy na ně sice dostaly peníze, ovšem v mezičase dětí přibylo. A nikdo už neřešil, že nemá škola z čeho asistenty navíc zaplatit. Bralo se z nenárokových složek. Teď přišli pro změnu s novou metodikou, která počítá s polovičním asistentem. Už se ani neobtěžují říkat, že jde o poloviční úvazek. S nadsázkou z legrace říkáme, že bychom si měli nachystat motorové pily na rozřezávání asistentů. Je to hrůza,“ rozčiloval se.

Jako o tristním hovoří o stavu financí nepedagogických pracovníků ve školství i místopředseda krajského školského výboru Vlasák. „Jejich mzda je minimální. Bavíme se o veřejném stravování, o školních jídelnách a kvalitě jídla v nich, o kreativitě a důrazu na lokální zdroje. Ale v momentě, kdy má ředitel kuchařky s minimální mzdou, má problém. Škrtit finančně nepedagogické pracovníky a žonglovat s nimi, zda půjdou pod kraj, města či zůstanou pod ministerstvem školství, je navíc značně znepokojující,“ nechal se slyšet.

VIDEO: Most mezi Brodem a Pasohlávkami už stojí. Víme, kdy skončí objížďka

V důsledku toho hrozí podle něj i černé scénáře, že kuchařky kvůli nejistotě raději odejdou do soukromé sféry. „Neumím si pak představit, že bychom obědy pro děti museli odněkud dovážet. Nevěřím, že by tohle někdo mohl chtít. Myslím, že kraj i města si to moc dobře uvědomují. Pokud tedy stávka pomůže k tomu, že vyvoláme diskuzi a otevřeme téma, jak této skupině lidí ve školství pomoci, jsem jedině pro. Nejsem si ale jistý, že stávka vyřeší cokoli ohledně financování,“ zamyslel se Vlasák.