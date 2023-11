Stávka škol 2023

Starosta městysu Antonín Vejvančický tím považuje věc za uzavřenou. „Ten den nějak budeme muset přežít, není to žádné drama. Právo na stávku se jim nedá upřít. To, že se do ní nakonec přeci jen zapojí, a že bude škola i školka uzavřená, mě ze židle nezvedá. Alespoň jsme zkusili navrhnout jiný způsob řešení a formu protestu, která by rodiče obtěžovala méně. Nevyšlo to, nedá se nic dělat,“ okomentoval starosta.

Stávka učitelů bude masivní. Podpoří ji nejméně polovina škol, vznikla i petice

Ředitelka Fišerová se domnívá, že jednodenní stávka žádné problémy v Boleradicích nezpůsobí. „Zaměstnanci školy a školky jsou toho názoru, že stávka je na místě i proto, že je nynější situace již neudržitelná. Jeden den není zase až takový problém a myslím si, že to rodiče zvládnou. Dosud si nikdo z nich nestěžoval. Ani písemně, ani ústně. Nikdo se nám neozval, že by v pondělí neměl kam své dítě dát,“ poznamenala ředitelka.

Hlídání pro nejmenší děti

Ulevit rodičům nejmenších dětí se rozhodli ve Velkých Pavlovicích. Na pondělí, kdy se koná celorepubliková stávka škol, která zavře také všechna školská zařízení ve městě, otevřou Velkopavlovičtí speciální třídu pro až pětadvacet školčat a nejmladších školáků.

Nesouhlasíme s formou stávky, vzkázali do školy radní z Boleradic

Kolik zařízení se nakonec na Břeclavsku do stávky škol skutečně zapojí, bude podle Radima Šebesty, ředitele hustopečského gymnázia a zástupce školských odborů na Břeclavsku, zcela jasné až v pondělí okolo desáté hodiny ranní.