Do stávky se zapojí také všechny základní školy v téměř pětadvacetitisícové Břeclavi. A s výjimkou jedné i všechny tamní mateřinky. Sehnat si hlídání pro své ratolesti tak budou muset rodiče 2272 školáků a 672 školčat. „Jako zřizovatel jsme převzali informaci od ředitelů škol a stávkových výborů s tím, že již i zkontaktovali všechny rodiče. V provozu bude pouze jedna mateřská škola, do níž však dodává obědy školní kuchyně. Aby měly děti teplý oběd a svačinku, domluvili jsme na ten den dovoz z domova důchodců,“ přiblížil místostarosta města Petr Vlasák.

„Se stávkou naprosto souhlasím. V našem případě by na důsledky vládních opatření doplatil Míša. Asistenti jsou totiž ve školství nepostradatelní. Dětí se speciálními potřebami přibývá. Vláda vymýšlí jen hlouposti, nemají ani představu, co takové děti potřebují, co obnáší péče o ně,“ zdůvodnila mladá máma, která si nepřála zveřejnit své příjmení. Redakce jej ale zná.

Marek je druhák. Míša chodí zatím do jedné z hustopečských školek. Kvůli svojí diagnóze k sobě potřebuje asistentku. Kdyby ji neměl, do běžné státní školy by chodit nemohl. I proto Alena, máma obou hochů, letošní stávku škol podporuje. Odboráři chtějí zabojovat za lepší podmínky ve školství a za více peněz pro nepedagogické pracovníky. Právě těch se totiž vládní škrty dotknou nejvíce.

Jako bývalý gymnaziální učitel a krajský místopředseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pohnutkám odborářů rozumí. „Stávku beru jako silný signál k otevření diskuze o platech nepedagogických pracovníků, tedy lidí starajících se o úklid a provoz kuchyně. Ohodnocení jsou opravdu na úrovni minimální mzdy, což je třeba řešit. I v souvislosti s důležitostí kvalitního stravování ve školách. Na stranu druhou za zřizovatele vnímám, že uzavření školských zařízení bude pro rodiče obrovskou komplikací,“ nechal se slyšet Vlasák.

Zavřené v pondělí zůstanou také obě základní školy v Mikulově. „Důvodem zapojení se do stávky jsou chystané škrty v rozpočtu a z toho plynoucí oprávněné obavy ze zhoršení kvality vzdělávání. Do jednodenní stávky se zapojí Základní škola Valtická, včetně detašovaného pracoviště Pavlovská, a Základní škola Hraničářů. Obě školy s největší pravděpodobností zůstanou uzavřené, a to včetně jídelny a družiny,“ tlumočila na sociálních sítích města mluvčí radnice Markéta Ničová.

Podotkla zároveň, že si ředitelé obou škol uvědomují komplikace, které tento krok může způsobit. „Nicméně věří, že rodiče vážnost situace i důvody, které ke stávce vedly, pochopí,“ dodala mluvčí s tím, že to, zda se ke stávce připojí i mikulovské mateřské školy, je v jednání. Jasno by však mělo být ještě ve středu.

Zásadní je udržení kvality vzdělání

Mimo provoz budou v pondělí také školy ve Velkých Pavlovicích. Učit se nebude 290 žáků gymnázia, ani 325 dětí navštěvujících základní školu. „Zásadní je pro nás udržet kvalitu vzdělávání, což však nelze, pokud bude docházet ke snižování financování škol. Největší průšvih pak spatřujeme v extrémně nízkém ohodnocení nepedagogických pracovníků,“ sdělili na dotaz Deníku zástupci základní školy s tím, že do stávky se zapojí všichni zaměstnanci bez výjimky.

Hlídání si pro své děti budou muset zajistit i rodiče více jak tří stovek školáků ve Valticích. „Základní škola bude zavřená, mateřinka, přestože učitelský sbor s požadavky souhlasí, stávkovat nebude. Protože stravování pro školku zajišťuje školní jídelna, domluvil na tento den kolega ze správy budov ve spolupráci s vedením školky dovoz obědů z místní nemocnice,“ informoval valtický starosta Aleš Hofman. Valtickou školku aktuálně navštěvuje na sto sedm dětí.

Kolony na hranicích: Rakušané prodloužili kontroly. Zatím do prosince

Rodiče, které redakce oslovila, zpravidla se stávkou souhlasí. „Mám dceru ve školce v Rakvicích, druhou pak na střední škole ve Strážnici. Můj partner je pedagogickým pracovníkem jedné střední školy. Ke stávce se připojila pouze školka, a potažmo škola, v Rakvicích. Vadí mi, že stávky v České republice, ať už jakékoli, jsou prakticky k ničemu, jelikož se do nich připojí jen velmi malé množství těch, kterých se to týká. A dopad stávky tak odnesou jen někteří rodiče a jejich zaměstnavatelé,“ okomentovala Rakvičanka Bronislava Straková.

Protože pracuje na živnostenský list sama na sebe, hlídání dcerky si s partnerem dokážou zajistit na poslední chvíli a bez následků. „Ale rodiče, kteří musejí řešit, kam dát dítě, a zda jim zaměstnavatel vůbec schválí dovolenou, zvlášť pokud se ozve rodičů hned několik a zkomplikuje mu to provoz firmy, mají problém,“ zmínila žena.

Zdroj: Youtube

Příklad bychom si podle ní měli vzít třeba z Francouzů a jít stávkovat všichni. „Tím bychom vyjádřili podporu kvalitnímu vzděláváni našich dětí, včetně podpory nepedagogickým pracovníkům. Měli bychom jít do velké stávky na veřejných prostranstvích, ne zavřít školy a školky na jeden den a to jen někde. Nevidím v tom vůbec žádnou efektivitu,“ kroutila hlavou Straková.

Opačného názoru byl Svatopluk Hřebačka, jehož děti navštěvují školu v Podivíně. I zde se v pondělí bude stávkovat. „Moje děti jsou už samostatné, takže provoz dne to mně ani manželce nezkomplikuje. Upřímně stávce moc nerozumím. Chápu, že každý chce víc, ale vše je dáno. Stát zajišťuje kompletně školství zdarma, stejně tak i zdravotnictví. Ve světě se za to musí platit. Tím je dáno i to, že je v těchto subjektech málo peněz. Naše malá zemička prostě něco takového ze státního rozpočtu není s to utáhnout. I tím, že máme spoustu asistentů a nepedagogických pracovníků. Počty nekontrolovatelně rostou a stát už to nemá jak financovat,“ domnívá se zase táta z Podivína.