Ulevit rodičům nejmenších dětí se rozhodli ve Velkých Pavlovicích. Na pondělí, kdy se koná celorepubliková stávka škol, která zavře také všechna školská zařízení ve městě, otevřou Velkopavlovičtí speciální třídu pro až pětadvacet školčat a nejmladších školáků.

Prázdná třída ve škole. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Škol(k)a na Trkmance bude v provozu od sedmi hodin ráno do čtyř odpoledne. „S nápadem nouzového řešení pro rodiče přišli ve středu radní poté, co se připojila ke stávce i mateřská škola. Prostory nabídla ředitelka Ekocentra Trkmanka Zita Dvořáková, za což jí moc děkujeme. V Ekocentru budou mít děti jak program, tak i teplé jídlo,“ prozradila Deníku místostarostka města Renata Bláhová.

Velkopavlovičtí rodiče, kteří mají zájem pondělní školku využít, se musejí přihlásit předem. Čas mají do pátku. „Skupinka je omezená věkem. Mohou do ní děti školkového věku a také školáci z první, druhé a třetí třídy,“ upřesnila místostarostka, která, jako vystudovaná učitelka, nabídka pomoc při dohledu nad dětmi. To proto, že v Ekocentru stále ještě běží výukové a školicí programy.

Velkopavlovičtí radní chtějí pomoci rodičům v nouzi. Vznikla proto jednodenní Škol(k)a na Trkmance. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: se svolením města Velké Pavlovice

Zdůraznila zároveň, že vznik jednodenní skupinky pro nejmenší děti rozhodně není negativní reakcí na chystanou stávku. „Respektujeme rozhodnutí škol i školky. Ale chceme pomoci rodičům, pro které to nebude jednoduché,“ podotkla Bláhová.

Kolik škol a školek se nakonec na Břeclavsku do stávky zapojí, bude podle Radima Šebesty, ředitele hustopečského gymnázia a zástupce školských odborů na Břeclavsku, jasné až v pondělí okolo desáté hodiny ranní.