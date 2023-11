/FOTOGALERIE/ Nakonec pouze jednu dívku přivítala Škol(k)a na Trkmance ve Velkých Pavlovicích. Původně jich mělo přijít více, rodiče však našli jiná řešení. Jde o reakci na pondělní stávku učitelů a uzavření škol.

Škol(k)u na Trkmance nakonec využila pouze rodina jedné druhačky. | Video: Deník/Iva Haghofer

Náhradní program si tam za zrušenou výuku kvůli stávce užívá druhačka Sabina Minaříková. „Vůbec mi nevadí, že jsem tady s tetou učitelkou sama. Moc mě to tady baví, mám ji jen pro sebe,“ usmívalo se děvče.

Z jakého důvodu ji namísto do školy máma Iveta přivezla do Ekocentra Trkmanka, dobře věděla. „Mamka musela do práce a nikdo nebyl doma. Tak mě dala sem. Škola je totiž dneska zavřená, protože mají stávku,“ vyprávěla malá druhačka.

Náhradní program kvůli stávce? Tvoření, hry, folklor i zábava se zvířaty.

