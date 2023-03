Další obyvatel Luboš Mrkvica považuje za největší problém právě kamionovou dopravu. Nedokáže si představit, jak bude vypadat okolí po nátlaku nákladních aut a v jakém stavu bude spodní voda. „Navíc na Květnou a Přibickou ulici je to vzdušnou čarou jen 1,2 kilometru od místa těžby," upozornil Mrkvica.

Cílem firmy Agro Klimus je podle jednatele Romana Klimuse nejdříve vytěžit a prodat štěrkopísek a písek. „V budoucnu po něm bude poptávka. Třeba od devadesátých let se povolilo jen několik málo pískoven. Kdyby se to mělo za pár let zrušit, nevím, jak budou lidé hledat stavební materiál pro svoje domy. Těžbu předpokládáme na několik let a nepůjdeme moc do hloubky, protože od čtyř metrů už začíná jíl," řekl Deníku Klimus.

Štěrkopísek mají vyvážet nákladní auta. Počet vozů expedice za den při 220 pracovních dnech činí čtyřiatřicet nákladních aut za den v obou směrech. Z části mají jezdit po frekventované cyklostezce Brno - Vídeň.

„Cyklistická sezona na jihu Moravy začíná prvním teplým dnem v březnu a končí v říjnu. Už v neděli tam byly davy lidí na kolech," podotkl obyvatel Mrkvica. V blízkosti vysadil vinici, do které investoval přes milion korun. Příští rok tam chce sklízet poprvé hrozny, ale obává se, co bude, pokud tam začne těžba.

Termín zahájení těžby firma předpokládá v roce 2023 v návaznosti na vydání potřebného povolení, ukončení těžby pak po deseti letech. Po vytěžení materiálu plánuje jednatel Klimus vysadit po celé ploše vinice.

Za milion korun

„Výsadba hektaru vinice stojí asi milion korun, takže nejdříve chceme těžbou na výsadbu vydělat, a pak vinohrad zasadit. Pozemek je zároveň vedený na viniční trati, takže nemáme důvod udělat pak něco jiného než rekultivaci," ujišťoval Klimus. O negativních ohlasech podle svých slov zatím neslyšel.

Na Mrkvicu, jenž se v dění okolo těžby angažuje, se obracejí i další, hlavně starší obyvatelé Vranovic. Přinesli mu i vyjádření, aby je odevzdal na krajský úřad. Možnost vyjádření mají lidé do 6. dubna.

Stejný názor jako obyvatelé má i vranovická starostka Šárka Novotná. Důvodů, proč s těžbou na území obce nesouhlasí, je několik. „Doprava, hlučnost, prašnost, ježdění přes cyklostezku. Máme tam vybudované ekokoridory, větrolamy, aleje. Je tam plánovaná také vysokorychlostní trať," sdělila Novotná. Stanovisko plánuje zaslat co nejdříve.

Se záměrem těžby štěrkopísků nesouhlasí ani v sousedních Přibicích. Na tamním zastupitelstvu si podle starosty Miroslava Effenbergera odhlasovali, že vedení obce pošle na krajský úřad informaci o tom, že si nepřejí, aby tam něco takového vzniklo.

„Jednu pískovnu už na našem katastru máme. Je nesmysl, aby vedle sebe byly tři nebo čtyři pískovny. Na vedlejším katastru v Žabčicích je také pískovna. Z mého pohledu je to dostatečné," konstatoval Effenberger. Deníku potvrdil, že už vyjádření přes datovou schránku na krajský úřad poslal.

I tamní polní cesta je už nyní podle Effenbergera vytížená na sto procent, což je třicet souprav denně.