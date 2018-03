Sto dní poslankyní. Pozor na Schwarzenberga, nikdy nespí, směje se Krutáková

Velké Pavlovice – Je to nepříjemná situace, hovoří o vládě v demisi poslankyně Jana Krutáková z Moravské Nové Vsi. Ženě zvolené v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny za Starosty a nezávislé (STAN) končí v těchto dnech doba hájení. V rozhovoru se rozpovídala o chodu dolní komory parlamentu i o své budoucí roli ve společnosti zabývající se svozem odpadů. „Těší mě, že se mí známí nezajímají pouze o veselé historky ze Sněmovny, ale i o konkrétní práci poslanců,“ povídá ještě stále i ředitelka firmy Hantály.

Poslankyně za STAN Jana Krutáková z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Šéfuje i firmě na svoz odpadů Hantály.Foto: Deník / Spěvák Přemysl

Je to zhruba sto dnů od ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Stačí to, abyste se tam rozkoukala a zabydlela?



Měla jsem výhodu, že hlavní chodby v budově Sněmovny už znám z dřívějška. Velkým plusem také je, že klub Starostů a nezávislých je na hlavní trase do jednacího sálu, takže to mám blízko a nemusím nikde bloudit.



Jak se nově mezi vrcholnými politiky cítíte?



Něco jiného je, když jste tam jako návštěva a když tam zasednete v kanceláři. Mimochodem ta je opravdu malá. Takový kamrlík, v němž jsme dvě poslankyně. No a v jednacím sále sedím hned vedle knížete. (úsměv)

Takže vám rady dává protřelý politický matador Karel Schwarzenberg z TOP09?



Poznala jsem, že je to velmi vzdělaný člověk s bohatými životními zkušenostmi.



Dává to najevo?



Líbí se mi, když má na plénu někdo připomínky a Karel Schwarzenberg to glosuje. Vždy se ke mně nakloní a vtipně to okomentuje. (smích) Kolikrát opravdu vypadá, že spí, a sesune se trochu z židle, ale on snad všechno vnímá. Je schopný se hned přihlásit do diskuze. Když se někdo známý dívá na přenos ze Sněmovny a hledá mě, říkám mu, ať nejdřív najde Schwarzenberga, je to snadnější.

CELÝ ROZHOVOR SI PŘEČTĚTE VE ČTVRTEČNÍM (1.3.2018) VYDÁNÍ TÝDENÍKU NOVÝ ŽIVOT