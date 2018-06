Stokilová raketa. Čištění Bořího lesa? Pyrotechnici nacházejí čím dál víc munice

Jižní Morava – Když byl na ultrazvuku intimních partií, postávalo kolem něj kromě dvou doktorů zhruba deset mediků. „Povětšinou studentek. Moc do smíchu mi nebylo," vzpomíná Miroslav Šenkýř z Brna. Po zavedení nového systému, který navrhují zástupci brněnské lékařské fakulty, by se hloučky studentů měly rozptýlit do různých nemocnic v kraji.