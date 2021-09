Čtrnáctého února mu však do smíchu příliš nebylo. Kašnické totiž dlouhodobě trápí problémy se zastaralým vodovodem, který v zimě postupně praská. „V kronice máme záznam o zbudování vodovodu z roku 1928. Brzy už tedy bude mít sto let. Na svou dobu byl jednoznačně nadčasový a moderní. Ovšem litinové trubky mají svou životnost a postupně vypovídají službu,“ popsal pro Deník Rovnost místostarosta.

Nejmenší obec na Břeclavsku s ročním rozpočtem asi dva a půl milionu korun tak čeká velká investice, kterou je podle Rozbořila nutné v horizontu nejbližších let dokončit. Na rozdíl od ostatních obcí v okrese je zde totiž vlastníkem vodovodu obec, nikoli vodovody a kanalizace. „Slabší polovina je sice zmodernizovaná a v plastu. Ovšem zbytek budeme muset nahradit. Otázkou je, kde na to vzít peníze. V přípravě projektu se hovoří o částce šesti tisíc korun za metr bez daně. A to bylo před dvěma lety. Jen na vodovod budeme odhadem potřebovat sedm až osm milionů korun," vyčíslil místostarosta.

Kašničtí nyní zvažují, zda se do oprav pustit postupně, nebo vše udělat při jednom. „Vodu potřebujeme. Buď nás někdo podpoří, nebo si budeme muset vzít úvěr. Cena stavebních prací stoupá, čím dříve začneme, tím lépe pro nás,“ je přesvědčený Rozbořil.