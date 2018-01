Stopadesátitisícový rozdíl je dost, řekl Janulík o vítězství Zemana

Břeclavsko - Vyhrál ten, koho lidé více chtěli. Ten lepší. Takto okomentoval výhru Miloše Zemana ve druhém kole prezidentské volby poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík. „A nedá se říci, že o málo. Bylo to o zhruba sto padesát tisíc hlasů, což je poměrně dost,“ sdělil Janulík, který bydlí ve Valticích.

Prezident Miloš Zeman: ilustrační fotoFoto: Vladimír Šťastný

Podle jeho dojmu to byl hlavně souboj Prahy proti zbytku republiky. „Jestli si pražská kavárna myslí, že bude manipulovat s venkovem a bude z nás, kteří žijí na venkově, dělat hlupáky, tak jí to asi nepůjde,“ řekl Janulík. Zemanův protikandidát Jiří Drahoš přitom zvítězil kromě Prahy také ve Středočeském, Libereckém a Královehradeckém kraji, na Moravě pak například v Brně.

Změnu na postu prezidenta si přál ředitel břeclavské městské knihovny a lanžhotský zastupitel Marek Uhlíř. Přání se mu nesplní. „Zeman vyhrál volby. Většina lidí odevzdala hlasy Ovčáčkovi, Mynářovi a Nejedlému, bohužel. Výsledek voleb je pro mě porážkou. I přes to, že Jiří Drahoš dostal hodně hlasů, ztratil jsem víru. Ztratil jsem víru v to, že poctivost a slušnost se vyplácí. Ztratil jsem víru v to, že silnější má pomáhat slabším,“ napsal Uhlíř na svůj profil na Facebooku.