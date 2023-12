/FOTO/ Do slavnostního hávu se oděl netradiční věnec z kovové konstrukce a prořezaného réví z keřů révy vinné ve Strachotíně. Obr, který se pyšní dvoumetrovým průměrem, již druhým rokem ozvláštňuje prostranství před tamním obecním úřadem.

Obří věnec ve Strachotíně je podruhé ve vánočním hávu. | Video: Deník/Iva Haghofer

Stejně jako ve všech předchozích ročních obdobích se o výzdobu nepřehlédnutelné dekorace, tentokrát v předvánočním duchu, postarala Bohunka Sasínková.

Letošní instalaci na začátku prosince mírně zkomplikovalo husté sněžení. „Letos je věnec jednodušší, v době, kdy jsme ho se ženami zdobily, totiž opravdu hodně sněžilo. Byla to tedy taková rychlovka,“ smála se starostka Jaroslava Mikáčová.

Obří věnec, ke kterému Strachotínští každou neděli v podvečer přicházejí rozsvítit další adventní svíčku, letos Bohunka Sasínková oděla do typických vánočních barev. Do červené a stříbrné. „Šly jsme do klasiky. Trošičku jsme ho doladily tím, že nesvítí pouze svíčky, ale z korpusu problikávají i světýlka řetězu,“ ukazovala starostka.

Věnec zkrášlí i na Velikonoce

Vánočně vyzdobené je celé okolí obecního úřadu. Nechybí ani betlém a vzrostlý vánoční strom. Na ten mohou děti pověsit svoje ozdoby s nejtajnějším přáním pro Ježíška.

Věnec mohou lidé ve Strachotíně obdivovat až do Nového roku. Dámy ho poté odzdobí a znovu zkrášlí až na Velikonoce.

Poslední adventní svíčku rozsvítí Strachotínští tuto neděli, tedy o Štědrém dnu. Nejspíš hned po ranní mši v kostele. Tamtéž se pak 27. prosince uskuteční i tradiční svěcení vín. Po něm bude následovat posezení v sále u cimbálu a degustace.

