Jak se vám ve Strachotíně žije?

Moc dobře. Bydlím zde od narození, Strachotín je mojí srdeční záležitostí. Máme rodinný domek přímo u rybníka, jeho okolí mám moc ráda a ráda se tam i procházím. Je zde neskutečný západ sluníčka. Fotím si ho pořád dokola a nepřestává mě fascinovat. Pokaždé je jiný a nikdy se mi neomrzí. (úsměv)

Co vás ve Strachotíně v nejbližší době čeká?

Moc jsem si přála, abych v tomto volebním období stihla dokončit cestu za kostelem. Kostel a hasičská zbrojnice se totiž nacházejí na takovém ostrůvku, který obtékají dvě silnice. Jedna je opravená, avšak ta druhá je v žalostném stavu. Vzhledem k tomu, že je kostel pěkný a zbrojnice zrekonstruovaná, domnívám se, že si totéž zaslouží i silnice. Momentálně kazí dojem. Rádi bychom s její obnovou začali prvního března. Na konci roku jsme podali žádost o dotaci a věříme, že ji dostaneme. Půjde o více jak dvoumilionovou investici, začneme ze svých peněz. Cestu uděláme, i kdyby dotace nevyšla. Je to naše priorita.

Zdroj: Deník

Většina starostů prioritně hovoří vždy právě o investicích do chodníků a silnic v obci…

Já vím, řada lidí se nám směje, ovšem jsou to naprosto zásadní věci, které trápí každou obec. Co bychom ještě rádi zbudovali, jsou zálivky pro parkování v ulici Zahradní. Máme tam poměrně úzkou silnici, kdy jedním směrem projede jen jedno auto, a řidiči nám tam parkují různě v cestě. Parkovací plochy jsou ostatně další naší velkou bolístkou.

Hodláte vystavět nějaké další?

Ano, jedno menší zelené parkoviště pro sedm aut by mělo vzniknout již také v letošním roce u obecního úřadu. Když totiž k někomu přijede návštěva, často ani nemá, kde zaparkovat. Další stání pak vznikne také pod kopcem v ulici Sklepní. Komunikace na kopci by měla pak projít rekonstrukcí s doplněním nového chodníku. V přilehlém parčíku jsme nedávno nechali umístit informační tabuli k významnému památníku Velké Moravy. Budete se divit, ale řada lidí vůbec neví, že na konci vesnice směrem na Pouzdřany tento památník stojí. Nachází se totiž vedle poměrně nepřehledného a nebezpečného úseku státní silnice. Pokud by se nám v budoucnu povedl převést státní pozemek do vlastnictví obce, chtěli bychom vybudovat chodník i k významnému sousoší Cyrila a Metoději, které se nad Strachotínem tyčí.

V řadě obcí se také buduje. Starostové často zmiňují, že by rádi vystavěli byty pro mladé rodiny. Jak je tomu v tomto směru u vás?

My výstavbu bytů nechystáme /v obci máme dva obecní byty/, nicméně místa pro výstavbu rodinných domů zde skutečně máme. Minulé zastupitelstvo vybudovalo hned dvě nové ulice Polní a Pod Vinohrady, kde přibylo na osmnáct domků. V těchto místech máme ještě jeden obecní pozemek, na němž chystáme další výstavbu. K dispozici je jedenáct stavebních parcel, na které máme však neuvěřitelných pětačtyřicet žádostí. K výstavbě jsou určené i přilehlé pozemky, které patří do soukromých vlastnictví . Celkem by tedy v této lokalitě mohlo vyrůst až pětačtyřicet rodinných domů. Momentálně nás čeká zasíťování, výstavba silnice a její propojení se stávající zástavbou.

Kdy si myslíte, že by se mohlo začít stavět?

Původně jsme si mysleli, že bychom mohli všechny papíry a žádosti vyřídit ještě letos. Do konce loňského roku jsme totiž měli mít zpracovanou územní studii. Bohužel do toho vstoupil koronavirus a vše se zpozdilo. Věřím však, že letos zvládneme pozemky alespoň rozparcelovat.