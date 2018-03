Střepy a kosti. Archeologické výkopy na jihu Moravy odhalily staré Germány

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ - Už víc než tisíc let před vznikem Kozojídek na Hodonínsku se na území vesnice pásly kozy. Dokládají to nejnovější nálezy archeologů z Masarykova muzea. Ti datovali objevy do doby římské, kdy na Moravě žily především germánské kmeny. „Dozorovali jsme při výkopových pracích na síťování stavebních parcel pro nové rodinné domy. Při nich nastalo narušení několika sídlištních objektů s keramikou z doby římské,“ upozornil vedoucí výzkumu Jaromír Šmerda.

Na bývalém germánském sídlišti spolu s kolegy objevil také zásobní jámy, takzvané obilnice, které někdy sloužily i jako odpadkové koše, v nichž končily nejen rozbité nádoby. „Našli jsme tam hodně zvířecích kostí, například ovčích a kozích,“ upřesnil Šmerda. O přiblížení nálezů má zájem také obec, která lokalitu připravila pro pětadvacet stavební míst. „Jsem domluvený s archeology, že k nalezišti dostaneme dokumentaci,“ sdělil starosta Kozojídek Otakar Březina. O existenci vesnice se lidé dočtou až od roku 1502. Nálezy pochází ale už z prvních století našeho letopočtu. PŘEDSTAVÍ ŘÍMANY Právě tuto dobu přiblíží nové archeologické centrum, které vznikne u Pasohlávek na pomezí Břeclavska a Brněnska. Vybudovat jej nechá Archeologický ústav Brno. Vedle archeoparku v Pavlově či Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku půjde na jihu Moravy o další atraktivní areál. Oslovit má odborníky i rodiny. Tvůrci v něm multimediální formou představí dobu Římanů, kteří měli v prvním a druhém století u zaniklé obce Mušov opevnění. V současné době jde o kulturní památku. „Nyní řešíme konečná stanoviska před vydáním stavebního rozhodnutí. Doufáme, že na jaře začneme stavět,“ řekl včera vedoucí projektu Balázs Komoróczy. ČTĚTE TAKÉ: Pravnučka T. G. Masaryka přiletěla do Hodonína. Navzdory sněhové bouři Po dokončení se příchozím otevře návštěvnické informační centrum. „Chceme, aby lidé pochopili, proč místo chráníme a co je na něm cenného. Jde o autentickou lokalitu dokazující, že na našem území Římané žili,“ sdělil dřív Komoróczy. Hosty pobaví i poučí interaktivní prvky. „Díky moderním technologiím nabídneme video nebo repliky nálezů. Lidé získají důvod se po lokalitě projít,“ dodal Komoróczy. Náklady na výstavbu se pohybují kolem deseti milionů korun. Příští turistickou sezonu už tvůrci chtějí centrum otevřít. Zájemci ho najdou poblíž akvaparku. Objevy v Kozojídkách

• Nově objevené germánské sídliště v Kozojídkách na Hodonínsku datovali podle nálezů archeologové do doby římské (30 př. n. l. 350 n. l.)

• Našli tam keramiku a zásobní jámy s odpadky, hlavně kostmi.

• Germáni byli příslušníci severoevropských kmenů hovořící indoevropskými jazyky příbuzní Keltům, které vytlačovali z Moravy od přelomu letopočtu.

• Na Moravě sídlil germánský kmen Kvádů, v Čechách Markomanů.

Autor: Petr Turek, Michal Hrabal