"Na místo pravidelně jezdí hlídky městské policie. V noci bývá přes ulici často živo. Na našem pozemku nacházíme různý nepořádek, nejhorší jsou injekční stříkačky od uživatelů drog, kteří se kolem ubytovny pohybují. Máme obavy, že se o tyhle věci, které k nám házejí přes plot, někdo zraní," říká Michael Sprinzel ze Suprkáry.

Věco kolem ubytovny, dříve azylového domu, řeší podle svých slov již několik let. "Nepořádek kolem prodejny máme i vyfotografovaný. Problémy jsem se snažil řešit přímo s vedoucí ubytovny, ale odbili mě s tím, že si vymýšlím. Přitom to opravdu řešíme pořád. Lidé kolem říkají, že je otázka času, než se tam stane něco vážného nebo to třeba vyhoří," uvedl Sprinzel.

Tato tvrzení vidí jako zcestná ředitel oblastní charity Josef Gajdoš. Ve stížnostech sleduje snahu některých místních podnikatelů o získání pozemků okolo. "Na místě funguje ubytovna, kde jsou většinou rodiny s dětmi. Žádný problém jsme nezaznamenali. To, že někdo takového říká, je tvrzení proti tvrzení. Pokud má někdo problém, může se obrátit na policejní orgány, v případě i na mě. Za mnou ohledně těchto sporů ale nikdo nebyl," dodává ke sporům ředitel.