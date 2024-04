Zdůraznila, že protestujícím jde o to, aby je někdo vyslechl a pomohl plány ministerstva financí na uvalení spotřební daně na tichá vína zastavit. „My jako studenti jsme s tímto oborem generačně spjati, investovali jsme roky do specializace a studia, a teď máme o všechno přijít? Zároveň jsme slušní lidé a nechceme porušovat zákony, proto budeme chodit přes přechod tam a zpátky. Aby nás někdo vyslechl a zastavil tuto šílenost,“ řekla Šlancarová.

Zavedení spotřební daně na tichá vína je podle všeho po loňské výjimce opět ve hře. Ministr financí Zbyněk Stajnura dokončuje návrh na jeho zdanění, který v nejbližší době předloží pětikoalici.

Za záchranu svého oboru, který je silný, tradiční, ale hrozně zranitelný, se hned na začátku roku opět pustili také sami vinaři. V osvětě jim pomáhá iniciativa Pozor! Křehké.

Velké vítězství vinařů? Plány na spotřební daň na tichá vína mají být ze hry

„Politici nás házejí nás přes palubu. Nejprve musíme nasytit úředníka, pak teprve sebe. Ztrácíme konkurenceschopnost v rámci Evropy. Lidé si myslí že neplatíme žádné daně. Jsme vyvrhelové.“ Podobná hesla nyní rezonují především mezi českými a moravskými vinaři a vinohradníky. Jedním z důvodů je opětovná diskuze o zavedení nenulové spotřební daně na tichá vína. I z tohoto důvodu vinaři nyní rozjeli iniciativu Pozor! Křehké.

Studenti blokují kruháč v Mikulově. Nesouhlasí se spotřební daní na tichá vínaZdroj: Deník/Iva Haghofer

Sociální sítě doslova zahltily fotografie a videa žen a mužů stojících mezi řádky vinohradů s kartony s vínem, na nichž z dálky svítí grafika bílé skleničky na červeném podkladu a nápis Pozor! Křehké. Vinaři se tak snaží upoutat pozornost veřejnosti k problematice tradičního oboru, který se podle jejich slov pomalu řítí do záhuby.

Stanjuro, na Moravu nejezdi. Kvůli dani mluví vinař z Břeclavska o vyhlazení

„Vzorem iniciativy bylo spojení v jakousi jednotu. Pozor! Křehké. vzniklo na základě úspěšné aktivity Lenky Hotařové v době covidové. To si vypijeme nám tehdy pomohlo k tomu, aby naše příjmy zůstaly v únosné mezi. Oživili jsme proto původní myšlenku, změnili logo, vyšperkovali design a poslali zprávu k veřejnosti,“ popsal na konci února pro Deník dolnodunajovický vinař Lubomír Tichý.

Tehdy také podotkl, že vinařům jde o to, aby si lidé uvědomili, jak moc je jejich obor křehký. „A není to jen o spotřební dani, jejíž možné zavedení nás teď tíží nejvíce. Je to dlouhodobější problém. Vinaři v Moravské Nové Vsi nebo v Hruškách bojovali s tornádem, všichni řešíme každoročně kroupy, špačky, zloděje, počasí i klimatickou změnu. Těch prvků ovlivňujících naši práci a víno je moc a není dobře, aby nás lidé házeli do jeho pytle s jinými producenty alkoholu,“ domnívá se Tichý, jehož Ryzlink vlašský ročníku 2022 se stal absolutním šampionem letošního Salonu vín.