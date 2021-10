„Sonda po celou dobu vysílala informace o své poloze a průběžně fotografovala. Máme úžasné fotky téměř z vesmíru. Vystoupala do výšky asi třiatřiceti kilometrů a otestovala teplotu -58 stupňů,“ prozradil učitel studentů Vilém Závodný.

Vesmírný tým ve složení Martin Grůza, Radek Prajka, Viktorie Kodlová, Josef Slavík, Matyáš Knedlík, David Knésl, Adam Gajdůšek a Jana Pilátová poslal vlastní sondu na cestu do vesmíru v pondělí odpoledne. Základnou jim bylo sídlo pražského hydrometeorologického ústavu.

Parta studentů břeclavské průmyslovky vyslala do stratosféry vlastnoručně vyrobenou sondu. Vystoupala do výšky třiatřiceti kilometrů nad zemský povrch. | Foto: se svolením Viléma Závodného

Třiatřicet kilometrů nad zemský povrch vystoupala sonda, kterou do stratosféry vyslala posádka studentů břeclavské průmyslovky.

