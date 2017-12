Svátky? Vězně na Vánoce připravují raději dopředu

Břeclavsko – Když se jeden rozhlédne, spatří ostnatý drát, muže v šedivém „stejnokroji“ nebo naopak uniformě. I tady – v břeclavské věznici – se ale personál či odsouzení připravují na Vánoce.

Nechybí tradiční výzdoba včetně živých stromů. Vězni také vyrábí malé dárky. A štědrovečerní večeře? Mluvčí věznice Martina Michalicová říká, že kapra mít nebudou, na talířích vedle bramborového salátu se objeví filé. „Vězněni muži také dostanou balíček, který bude obsahovat vánoční cukroví a nějaké další sladkosti,“ tvrdí mluvčí.



Co se týká dárků, nejčastějším přáním je návrat na svobodu. Současně jsou však odsouzení s odpykáním vyměřených trestů smíření a blízkým přejí krásné Vánoce. Ti šťastnější se dočkají vycházky za zdmi věznice, případně několikadenního pobytu doma. „Většinou se jedná o návštěvu či vycházku s rodinou na několik hodin, ale také přerušení výkonu trestu odnětí svobody na pár dní,“ upřesňuje Michalicová.

U některých je však potřeba se připravit na zhoršení psychického stavu. Svátky dokáží rozdmýchat nepříjemné emoce především u vězňů majících venku funkční rodiny. „Na tyto situace je dlouho připravujeme, a předcházíme tak možným nepříjemnostem,“ dodává mluvčí.



Zatímco odsouzení stráví svátky za zdmi věznice z rozhodnutí soudu, další lidé na Břeclavsku budou mimo domov kvůli zdravotním problémům. Několik takových je například v nemocnici v Hustopečích. I tam mohou na štědrovečerního kapra zapomenout. Důvod? Preventivní.



Tamní ředitel Karel Doležal vypráví, že převážná většina hustopečských pacientů jsou starší lidé. Kapr s množstvím menších kostí by tak zadělal na nepříjemný problém. „Rybu ale mít budou, jen formou filé. Každý rok navíc kolegové chystají vánoční program. Pacientům chodí zpívat děti, dospělí s nimi zase tvoří různé vánoční ozdoby. Je to zásluha naší paní primářky,“ říká Doležal. Co platí pro všechna zdravotnická zařízení na Břeclavsku, je v těchto dnech výrazně nižší zájem o chirurgické zákroky.



Zjednodušeně: lidé odmítají riskovat pobyt v nemocnicích přes vánoční svátky. Z těch, co už tam jsou, zůstává na lůžkách minimum. „U koho je to možné, dostává propustku, aby mohl Vánoce prožít v domácím prostředí. Těm, kteří zůstanou, se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru. U nás je to hodně domácké, přijíždí spousta příbuzných. Pak řešíme spíše žaludeční problémy, kdy to staroušci s jídlem přeženou,“ líčí s úsměvem ředitel Doležal.



Podobné komplikace jsou podle něj ale spíše výjimečné, na jídelníček dohlíží sestřičky. I těch se snaží v nemocnicích držet co nejméně. „Když to trochu jde, chceme, aby personál prožil svátky s rodinami,“ podotkl Doležal.



Podobné je to v nedaleké Břeclavi. Až na rehabilitační tam však zůstávají v provozu všechna oddělení. „Zdravotníci budou připravení poskytnout adekvátní pomoc. Všem ale přejeme, aby prožili klidné svátky a naši péči nepotřebovali,“ míní šéf břeclavské nemocnice Jiří Jurník.



Stejně jako v Hustopečích se co nejvíce pacientů snaží dostat domů. Ředitel Jurník to zdůvodňuje klíčovou psychickou podporou, která je při léčbě velmi důležitá. „Zůstávají tady jen ty nejnezbytnější případy,“ doplňuje ředitel.



Uvolněné prostředí je cílem Léčebny dlouhodobě nemocných ve Valticích. Za samozřejmost tam berou výzdobu či tradiční vánoční jídla. Kdo z pacientů je ještě pohybově zdatný, do dění se zapojuje. „Máme na to speciální místnost a pracovnici. Společně vyrábí třeba ozdoby,“ tvrdí jednatel léčebny Ivo Koneš.



Ačkoliv se ve všech zdravotnických zařízeních snaží, jak mohou, případům se zhoršeným psychickým stavem se u některých pacientů vyvarují jen stěží. „Někteří už mají svůj mikrosvět odpovídající pokročilému věku, skleróze či demenci. I těm se ale snažíme prostředí co nejvíce zpříjemnit,“ míní Koneš.