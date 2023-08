/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zhoršující se stav křížové cesty na Svatý kopeček v Mikulově na Břeclavsku se snaží zvrátit správci Chráněné krajinné oblasti Pálava. Každý rok po ní stoupají stovky tisíc turistů. Stezka měří necelý kilometr a po jejím zdolání lidé vidí téměř celý Mikulov.

Svatý kopeček v Mikulově s kaplí sv. Šebestiána a zvonicí. | Foto: Město Mikulov

Ochránci přírody proto v létě začali ve spolupráci s nadací Blížksobě s opravou vybraných úseků. Po obnově vstupu do rezervace z města je v plánu zpevnění několika desítek metrů přímo na vrcholu kopečku u posledních kaplí před zvonicí.

Pomoci k tomu mají peníze z letního koncertu zpěváka Richarda Müllera, na němž se vybralo čtyři sta tisíc korun. Nadace Blížksobě se částku rozhodla zdvojnásobit.

„První etapa je za námi, dokončili jsme ji v červnu. Vybrali jsme si dva modelové úseky, na kterých si ověříme pracnost a materiálovou náročnost. V první etapě jsme proinvestovali peníze vybrané z minulého koncertu. Na tu další teď využijeme peníze z letošního,“ potvrdil pro Deník vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Z Novokopečné ulice směrem ke kopečku tak návštěvníci procházejí po pohodlné stezce, která je upravená až ke kapličkám. Podobně pohodlný pak bude i problematický úsek na vrcholu Svatého kopečku. S jeho obnovou hodlají správci oblasti začít buď letos na podzim, nebo brzy zjara příštího roku. Zásadní je vyhnout se hlavní turistické sezoně.

„Jde o složitý skalnatý úsek vyšlapaný až na mateční horninu. Procházet tudy je nepříjemné pro ty, kteří nemají vhodnou obuv, nebo třeba pro starší lidi,“ zdůvodnil Kmet.

Úsek v délce okolo osmdesáti metrů doplní kameníci štětovaným vápencovým povrchem. „Zatím máme v plánu obnovit pouze tyto dva úseky stezky. Ovšem peněz máme k dispozici dostatek. Doufám, že se nám podaří udělat nejen to, co máme v plánu, ale i větší kus navíc. Možná zpevníme ještě část uprostřed křížové cesty. Jde nám o to, abychom si vyzkoušeli různé typy povrchů, které upravíme,“ nastínil vedoucí správy oblasti.

O žádný velký zásah do vzhledu přírodní rezervace se nejedná. „Přidáváme sem materiál, který sem patří. Opět jde o vápenec, tedy ne rovnou z kopečku, tady se totiž už těžit nesmí, ale o bílý vápenec stejného chemického složení z lomu ze Slovenska. Je k nerozeznání od toho našeho,“ ujišťoval Kmet.

Velkým zásahem je podle něj už to, že ročně Svatý kopeček navštíví stovky tisíc turistů, kteří způsobují erozi. „Prostor se za posledních třicet let úplně přerodil. Chodníčky a pěšiny zmizely, je tady jen holá skála. My teď Svatý kopeček trochu narovnáme zpátky tak, jak tomu bylo dříve,“ dodal vedoucí správy oblasti.