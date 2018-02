Svatý kopeček? V mlze působí jako magický ostrov uprostřed moře

Mikulov /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Výhled na Mikulov z vrcholu Svatého kopečku je unikátní. Jedinečný. Své o tom ví tisíce turistů, kteří kolem kapliček nahoru ke kapli sv. Šebestiána každý rok vystoupají. Úchvatný pohled se nedávno naskytl fotografovi Vlastimilu Vojáčkovi z Břeclavi, tentokrát zespoda. „Všude byla nízká mlha a Svatý kopeček z ní vystupoval tak, že vypadal jako ostrov uprostřed moře. Magické,“ popsal dojmy. Rychle vyšplhal nahoru a zachytil i město v mlžném oparu.

Chráněné místo v minulém týdnu získalo punc elitní památky. Vláda v demisi rozhodla, že Svatý kopeček se dvěma kaplemi, kampanilou a kapličkami přiřadí do seznamu národních kulturních památek. „Svatý kopeček je významným poutním areálem, je to naše architektonická dominanta a navíc se u něj v plné míře dochoval i jeho duchovní rozměr,“ okomentoval starosta města Rostislav Koštial.

Právě absence národní kulturní památky nebo nemovitosti v UNESCO podle něj město výrazně hendikepovalo v dotačních možnostech. „A to přesto, že jenom v městské památkové rezervaci máme více než 180 nemovitostí,“ podotkl starosta Mikulova.

Zprávu z vlády uvítal i probošt tamní kapituly Pavel Pacner. Památka patří církvi, město ji mělo v nájmu kvůli opravám, které skončily v roce 2015. „Prestižní označení za národní kulturní památku by nám i v budoucnu mohlo pomoci při shánění peněz na různé opravy. A rozhodně tím poutní místo získá na větší atraktivitě, i když o turisty v Mikulově nouzi nemáme,“ přemítal mikulovský kněz.

Seznam top památek na Břeclavsku se tak letos rozšíří na šest. Mezi první se na něj v roce 1995 dostaly zámky v Lednici a ve Valticích.

Kastelánka lednického zámku Ivana Holáskové potvrdila, že národní kulturní památky mají vyšší prioritu při udělování dotací. „Jsou i více hlídané památkáři, což je důležité. Je menší pravděpodobnost, že dojde k nevhodným úpravám a nevratnému poškození památky,“ upozornila.

Už před čtyřmi lety do seznamu přibyl jeden z vinařských domů v Pavlově. „Budova má soukromého vlastníka. Před několika lety získala novou fasádu,“ uvedl starosta Pavlova Zdeněk Duhajský.

Podle lednické kastelánky by status národní kulturní památky slušel třeba i zámku v Břeclavi. „Možná by mu to prospělo. Při výběru nejde ani tak o stav památky, ale hlavně o její historický význam,“ zamyslela se Holásková.

Břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček však vnímá tuto možnost spíše jako zbožné přání. „V blízké době to je nereálné. Aktuální je pro nás oprava levého křídla zámku, na kterou máme hotový projekt,“ nastínil plány města.