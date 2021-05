Motivační třídění odpadů v Břeclavi po roce a půl od zavedení končí. Slevu z ročního poplatku za odpad těm, kteří adresně třídili plast a papír, udělí radnice naposled letos v září.

Zprávu kvituje bývalý místostarosta a nynější opoziční zastupitel Jaroslav Válka. Ten dokonce na čtvrtečním zastupitelstvu navrhl změnu obecně závazné vyhlášky, která by pytlový svoz od domů ukončila ihned. Neúspěšně. „Dle mého názoru je nejlepší ve třídění odpadu ten, kdo ho vyprodukuje nejméně. A ne ten, který vytřídí nejvíce plastů a papíru. Skutečně je správnou motivací dostat peníze za každý vytříděný pytel? Mně to připadá, jako by současná koalice chtěla občany uplácet,“ pozastavoval se Válka.

Systém adresného třídění považuje za špatný. „Výsledkem je škoda ve výši pět milionů korun, která stále roste, a město Břeclav kleslo z dlouhodobě prvního místa ve třídění odpadů měst naší velikosti v rámci Jihomoravského kraje na místo šesté,“ uvedl zastupitel.

Koalice, která se systém rozhodla ukončit z důvodu ne příliš vysokého zájmu obyvatel města, se brání. „Tohle je typický příklad politického boje pana Války. Sám přitom zařídil svoz bioodpadu ve Staré Břeclavi pro tři sta padesát popelnic, který vyšel za čtyři roky na šest milionů korun. To jen tak pro srovnání,“ opáčil Matuška.

Právě tento systém nyní vedení města vyzdvihuje. Prioritou bude podle Matušky od nového roku svoz bioodpadu přímo od rodinných domů v celém městě. „Ohledně adresného třídění nemáme shodu napříč zastupitelstvem. Nechceme nyní tlačit na sílu. Nevylučuji, že se k této formě sběru v budoucnu vrátíme,“ naznačil místostarosta.

Řešení vidí ve svozu bioodpadů i Válka. „Nejdůležitější je vytřídit biologickou složku odpadů z popelnic určených primárně pro směsný komunální odpad. Cena za jeho skládkování totiž rok od roku poroste,“ zdůraznil.

Do adresného třídění se ze čtyřiadvaceti tisíc Břeclavanů zapojilo na osm tisíc z nich. Byla mezi nimi například i rodina Martiny Tománkové ze Staré Břeclavi. „Odpadové hnízdo máme sice přímo před domem, ale samozřejmě, že pro nás bylo pohodlnější vše jednou za čas vystrčit před vjezd. Měli jsme doma místo, kde jsme dva týdny odpadky mohli skladovat, a na systém jsme si rychle zvykli. Za osobu jsme za rok ušetřili pětadevadesát korun, takže pro nás to určitě přínosné bylo,“ sdělila žena.

Zrušení motivačního třídění, s nímž jde ruku v ruce i zrušení slev pro obyvatele, ji nepřekvapilo. „Chápu, že pro město šlo o poměrně vysoké náklady navíc. A pokud se nezapojilo dostatek domácností, v dlouhodobějším horizontu se něco takového nemůže vyplatit. Teď jen očekávám, že město navýší frekvenci vývozu popelnic ze sběrných hnízd,“ doufá Tománková.

Právě nepořádku u sběrných hnízd se obává i místostarosta Matuška. Radnice proto počítá také s častějším úklidem kolem popelnic. „Spočítal jsem si, že jsme za rok 2020 svezli na čtyři miliony litrů odpadu navíc. To je množství, které se nyní opětovně objeví v popelnicích. Navyšujeme nyní kapacitu sítí v celém městě. Aktuálně umísťujeme částečně zapuštěné kontejnery s kapacitou pěti kubíků na sídliště. Nicméně jeden takový stojí asi sedmdesát tisíc korun, což není zrovna nejlevnější záležitost. Přidávat je proto budeme postupně,“ sdělil Matuška.

Zastupitel Válka připomněl i variantu, o které se dříve jako o jedné z možných ve městě hovořilo. Jde o nálepky, které by obyvatelé lepili na popelnici pro směsný komunální odpad až v okamžiku, kdy ji budou skutečně chtít vyvést. „Staršímu manželskému páru bude stačit vyvést popelnici jednou za měsíc, mladé rodině s malými dětmi naopak častěji. Argumenty o černých skládkách jsou podle mě nesmyslné. Pokud to takto zavedeme, jsem přesvědčený, že si obyvatele vychováme. Tento systém mi připadá nejspravedlivější. Kolik si nechám vyvést za rok popelnic, tolik peněz zaplatím,“ popsal zastupitel.