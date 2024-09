Místy přehnané obavy ze stoupající Dyje se snažil krotit místostarosta Břeclavi Petr Vlasák.

„Ve městě jsem viděl už začínající paniku. Nejčastěji s telefonem a fotkami vysoké hladiny Dyje nad splavem nebo v centru města. Vody v Dyji aktuálně proudí hodně, ale je to kvůli jejímu regulovanému odpouštění z Novomlýnských nádrží. To je teď asi ta nejdůležitější zpráva, která by se měla šířit mezi lidi v Břeclavi,“ uvedl místostarosta na sociálních sítích.

Stoupá rovněž Svratka, v Židlochovicích přesáhla čtyři metry a průtok 140 kubíků za sekundu. Ještě 8. září byla ve stavu sucha s necelými pěti kubíky. I tamní starosta Jan Vitula krotil přehnané obavy.

„Předpověď se posunula lepším směrem. Pořád ale platí, varování ohledně vycházek a podobně,“ napsal starosta. Odkazoval se k predikci stavu hladiny Svratky.

Klidnější je také je jedna z židlochovických pamětnic povodní, jež město sužovaly před desítkami let. „Vzpomínám si na povodně v sedmdesách letech, tohle už nepřeteče," byla žena přesvědčená.

Řeka Morava se ve Strážnici na Hodonínsku v sobotu ráno držela mimo povodňové stupně. Měla čtyři metry a průtok 194 kubíků.

Podle předpokladů by se situace měla nejvážněji projevit v neděli, potažmo až po víkendu. „Pokud opravdu přijde velká voda a povodně, tak až s dvoudenním zpožděním a budeme mít prostor se na to nachystat,“ sdělil v pátek předseda povodňové komise hejtman Jihomoravského kraje, Jan Grolich.