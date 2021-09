/FOTO/ Všechno začalo kapličkou. Postupně k ní přibyla lavička, stolek či zvonička. Autor? Neznámý. Obyvatele Němčiček na Břeclavsku překvapuje stále něčím novým neznámý dobrodinec, který pro potěchu sebe i ostatních na kopečku nad obcí zkrášluje výhled do okolní krajiny.

Němčičky mají tajemného dobrodince. Zkrášluje okolí kapličky. | Foto: Se souhlasem Miroslava Prchala

„Informace o tom, kdo by to mohl být, sice mám, ale velice kusé. Upřímně řečeno jsem po autorovi nápadu zatím vůbec nepátral. Snad ani nechci. Naprosto mě to nadchlo,“ okomentoval pro Deník Rovnost místostarosta obce Miroslav Prchal, který o tajemném nadšenci poprvé informoval na svém profilu na sociální síti Facebook.