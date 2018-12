Taneční skupina Balanc oslavila 20. výročí. Předvedla scénický tanec i balet

Velké Bílovice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Krásné, jedinečné, dechberoucí. Takovými slovy by se dalo vystihnout sobotní vystoupení taneční skupiny Balanc z Velkých Bílovic u příležitosti letošního 20. výročí založení.

Na výroční koncert dorazily stovky lidí, vyprodali celý sál tamního Kulturního domu. První místa obsazovali už po páté hodině podvečerní. Ještě před začátkem vystoupení si lidé prohlíží menší tematickou výstavu fotografií i kostýmů tanečníků skupiny Balanc. Úderem osmnácté hodiny však zhasínají světla, poslední diváci usedají na svá místa a může se začít.



Koncert ke dvacátému výročí zahajuje vystoupení malých baletek v oranžových sukýnkách. Za bujarého potlesku je střídá dospělá baletka, jejíž sólo vystoupení se vyrovnává baletním profesionálům světových divadel.



Následuje řada moderních scénických vystoupení, během kterých dívky využívají i různé rekvizity, jako modrý nafukovací balonek či velkou fólii. Největší potlesk si zasloužilo ztvárnění příběhu o Malém princi a jeho setkání s liškou a růží. Pohledy uznání padly i na netradiční vystoupení dvou mužů. Diváci však nesledují jen tanec, ale i promítání animovaných filmových ukázek o začátcích Balance.

Po více než devadesáti minutách programu přichází na řadu hřeb večera – vystoupení zakladatelky skupiny Lenky Růžičkové. „Když mi bylo asi čtrnáct let, mým hlavním cílem bylo stát se baletkou. To se ale z různých důvodů nestalo. Kdybych ale byla baletkou, nevznikla by skupina Balanc. Těch dvacet let bylo naplněno tancem a vůbec toho nelituju,“ pronáší dojemnou řeč Růžičková.



Velkolepou oslavu dvou protančených dekád zakončuje dlouhý bujarý potlesk. Se slzami v očích odchází třeba Jarmila Hrušková. „Už jednou jsem měla tu čest vidět vystoupení skupiny Balanc. Proto jsem musela přijet i na oslavu jejich výročí. Bylo to neskutečné,“ říká s dojetím žena z Brna.



Taneční skupina Balanc vznikla v roce 1998 v Základní umělecké škole ve Velkých Bílovicích. Zabývá se současným scénickým tancem a výrazovou show. Za dobu své existence vystupovala i na mezinárodních soutěžích například v Německu, Polsku, Paříži, a dokonce i na Floridě. Získala mnoho titulů a ocenění.