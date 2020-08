Tašku mi naložil Ježíšek, říká prvňačka. V úterý do školy zamíří poprvé

V chodbě mikulovského bytu Věčeřových už několik dní šestiletá Nina nervózně obchází kolem vzorně připravené školní tašky. V úterý to totiž bude vůbec poprvé, co s rodiči zamíří do školy. A to doslova.

Nina Večeřová | Foto: Deník / Iva Haghofer

„Kvůli pandemii koronaviru letos děti neměly ani zápis. Ninka se na něj přitom tak těšila. Těšila se, že pozná svoji novou paní učitelku a uvidí třídu, kterou pro budoucí prvňáčky připravila. V situaci, která zjara byla, jsme tak jen přihlášku do Základní školy Hraničářů vyplnili. No a vedení školy pak pod čísly vyvěsilo seznam přijatých žáčků," říká maminka malé školačky Dita Večeřová. Školní tašku dostala Nina od Ježíška. „Ježíšek mi naložil přesně tu, kterou jsem si přála. Je bílo-červená a na obrázku je srneček Bambi. V tašce jsem měla dokonce i pouzdro. Maminka s tatínkem už mi jen dokupovali kufřík do výtvarky," vypráví malá slečna. Ze všeho nejvíc se těší, že se naučí číst, psát, počítat a že bude moci malovat a cvičit. „Ale taky se těším na paní učitelku a na nové spolužáky. Hlavně na kamarádky," zdůrazňuje a úsměvem školačka. Vše do školy už rodiče prvňačky nakoupili. „Převážnou většinu věcí dostanou děti ve škole. My jen něco málo doplatíme," doplnila Večeřová, která doufá, že se školní rok obejde bez distanční výuky. „A taky bez roušek. Jako rodič odmítám, aby je děti nosily a byly omezovány," podotkla Večeřová.

