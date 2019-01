Břeclav – Vodovody a kanalizace Břeclav se rozhodly pro rekonstrukci úpravny vody v Kančí oboře. Nutné opravy navýší cenu už tak drahé vody.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Stavební firmy v následujících dvou letech opraví vodovodní technologie i provozní budovy společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav v Kančí oboře u Břeclavi. Cena? Partneři podpisem stvrdili částku 320 milionů korun. Přestože devadesát procent nákladů uhradí dotace, už teď je zřejmé, že suma se promítne i do konečné ceny vody. Rozhodnutí proto někteří kritizují.

„Hlavním důvodem rozsáhlé rekonstrukce je současný špatný stav technologie, která upravuje vodu. Ta je po čtyřicetiletém provozu schopná upravit už pouze polovinu možného objemu. Kvalitou však zůstává na úrovni kojenecké vody," uvedl předseda představenstva společnosti a břeclavský místostarosta Jaroslav Parolek.

Opravy se podle firem, které mají práce na starosti, uskuteční souběžně a při klasickém provozu. Komplikace s dodávkou vody podle stavařů nehrozí. Na vodě z úpravny v Kančí oboře je závislých asi pětatřicet tisíc lidí ve všech městských částech Břeclavi, Ladné a Podivíně.

„Začátek prací je plánovaný na letošní první duben. Do poloviny roku 2015 musí být všechno hotové a do konce roku vyhodnocené. To je podmínka fondů, které nám poskytly dotace," upřesnil časový rozsah rekonstrukce ředitel pražské stavební společnosti SMP Martin Doksanský.

Kromě ní se do oprav zapojí i břeclavská firma VHS a brněnská ARKO Technology. Vodovody a kanalizace sehnaly na projekt 270 milionů korun z Fondu soudržnosti a necelých šestnáct milionů ze Státního fondu životního prostředí. Břeclavská společnost se bude na opravách podílet necelými 32 miliony korun. A právě ty cenu vody na Břeclavsku ovlivní.

„Cena na základě této rekonstrukce může vzrůst o korunu až korunu padesát na vodném a stočném. Opravy jsou ale nutné a nyní je můžeme pokrýt z dotací, na které za pár let už nedosáhneme. Ti, kteří teď mají levnou vodu, protože nic nedělají, budou mít za pár let velký problém a bez úvěru se neobejdou," argumentoval Parolek.

Jedním z kritiků drahé vody v okrese je například ředitel břeclavské realitní agentury Blažej Damborský. Ten považuje strategii, kterou Parolek razí, za účelovou manipulaci s veřejností, která má zdůvodnit nezdůvodnitelné.

„Na jedné straně pan Parolek mluví o nezbytných opravách a zvýšení ceny vody, na druhé straně ale dělají Vodovody a kanalizace nehospodárné kroky. Jako při prodeji jímacího území u břeclavského letiště. Máme druhou nejdražší vodu v kraji a je nehoráznost ji chtít zdražovat ještě víc," neskrýval Břeclavan rozhořčení.