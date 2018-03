Telefonní budky se pomalu vytrácí z ulic, lidem nechybí. Jsou zbytečné, tvrdí

Jižní Morava – Nezájem obyvatel. To je hlavní důvod, proč v jihomoravském příhraničí každoročně klesá počet telefonních budek. „Popravdě jsem si nevšimla, že by ještě někde stály,“ reagovala na dotaz Deníku Rovnost Zuzana Brňová.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

Osud v obci poslední telefonní budky se dostal na přetřes na jednání radních v Louce na Hodonínsku. Představitelé vesnice řešili požadavek provozovatele, který chtěl, aby chod přístroje podpořili penězi. „Radní to ale zamítli,“ sdělila starostka Louky Anna Vašicová.



V minulosti tam fungovaly dvě budky. Ani o jednu už lidé nemají zájem. Právě to bylo pro verdikt radních klíčové. A podobná situace panuje téměř všude. „Každý už má dnes mobilní telefon, nikdo do budky nechodil,“ poznamenala starostka.





Automaty lze přesto najít ještě v řadě měst a vesnic ležících v jihomoravském příhraničí. Třeba v Břeclavi jich je podle specializované mapy provozované operátorem 02 devět. V Hodoníně třináct. A ve Znojmě se jejich počet blíží ke dvaceti.



Mluvčí společnosti O2 Jitka Pajurková předpověděla, že přístrojů bude i nadále ubývat. „Vzhledem ke klesajícímu zájmu o využívání veřejných telefonních automatů a naopak vzrůstajícímu zájmu o mobilní technologie nevyužívané přístroje demontujeme a pak je čeká ekologická likvidace,“ sdělila mluvčí. Stejně jako v Louce mají obce možnost zachování budky, podmínkou je platit jejich provoz částečně ze svého.



Podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu musí operátor provozovat automaty do roku 2020. Zcela ale nezmizí ani potom. „Telefonní budky mají i nadále opodstatnění v turisticky exponovaných místech a na nádražích – v těchto lokalitách budou mít lidé i nadále možnost si kdykoli z telefonní budky zavolat,“ ujistila Pajurková.





Poslední veřejný telefonní automat zruší operátor O2 na největším břeclavském sídlišti Na Valtické v první polovině roku. „Důvodem je podle společnosti dlouhodobě minimální zájem o jeho využívání,“ tlumočil informaci mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.



Na Valtické žije už šestadvacet let Magdaléna Danešová. Podle ní si zmizení poslední telefonní budky ani nikdo z místních nevšimne. „Nikdy jsem neviděla, že by z ní někdo telefonoval. Je zbytečná,“ řekla.



Z vinařského města Velké Bílovice na Břeclavsku odvezli poslední telefonní automat před víc než deseti lety. „Nikomu nechybí. Aspoň se mi o tom od té doby nikdo nezmínil,“ uvedla tamní starostka Marie Vlková.