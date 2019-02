Břeclav /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Výměna starého železničního mostu v Břeclavi se chýlí ke konci. Za sedm dní dosedne na své místo nová konstrukce.

Právě v těchto dnech vrcholí na železničním mostu – takzvaném Vídeňáku – přes řeku Dyji první fáze výměny původní konstrukce z roku 1914. Téměř stoletý most nahradí nový, který stavaři postupně spouští pomocí hydraulických zvedáků.

Opravy začaly na začátku března. Vysoká voda však posunula ukončení prací o týden. „Nemohli jsme se dostat k pilířům, které jsme tak mohli z části opravovat pouze zeshora. Vzniklo asi třítýdenní zpoždění. Čtrnáct dnů se nám podařilo dohnat, ale týden nám pořád chybí,“ přiblížil komplikace se zpevňováním pilířů ředitel výstavby Emil Cendelín. Podle jeho slov je výhoda nového mostu, který z velké části zaplatila Evropská unie, především v tom, že díky štěrkovému loži budou jezdit vlaky po kolejích o poznání tišeji, což ocení zejména lidé v okolí.



Na začátku června by se měl konat zátěžový test. „Dělá se pomocí zatěžovacího vozu, ne vlaků. Je to takzvaný tárovací vůz, který najede na kolej a navodí tam správné zatížení. Pak se změří, o kolik se to prohnulo či neprohnulo a údaje se porovnají s výpočty projektanta,“ popsal stavbyvedoucí Radek Vévoda.



Po skončení první fáze začne ihned oprava prostřední části mostu. „Je to nejobtížnější etapa, protože z jedné strany budou průjezdné dvě koleje, z druhé jedna. Bude složité se dostat na místo. Vstříc nám vyšla společnost Bors, přes jejíž pozemek se k mostu dostaneme daleko lépe,“ uvedl Cendelín.



„S rakouskou stranou jednáme, jestli by se pro urychlení stavby prostřední části mostu opět mohla omezit osobní doprava, kterou by nahradily autobusy. Se Slovenskem se chceme domluvit, aby se alespoň v některých částech výstavby doprava odklonila přes Kúty, Holíč a Hodonín,“ řekl k výlukám náměstek přednosty břeclavské železniční stanice Zdeněk Krystián.



Od sedmadvacátého května do dvanáctého června čeká na cestující ve směru na Znojmo přeprava náhradní autobusovou dopravou do Valtic. Do Bernhardsthalu pojedou autobusy do pátého června, o dalších výlukách v tomto směru kvůli týdennímu zpoždění na stavbě dráhy jednají.