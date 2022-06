VIDEO: Poslední naděje z Brna. Gastrický bypass vyléčí většinu diabetiků

V celém Jihomoravském kraji zároveň do odvolání platí nebezpečí vzniku a šíření požárů. „V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou,“ radili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Až do začátku července platí také výstraha před vysokými teplotami, denně by měly překračovat hranici jednatřiceti stupňů Celsia. Právě kvůli silnému horku pak vznikají vydatné bouřky, které ve středu zasáhly mimo jiné Znojemsko. Zatímco v některých částech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, v jiných spadlo sotva pár dešťových kapek. „V Podhradí nad Dyjí teď spadlo pár krup, ale trvalo to asi tři minuty a bylo po všem,“ popsal například Milan Šeda.