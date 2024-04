V pondělí opět padaly teplotní rekordy. Překonány byly na sto třiadvaceti dlouhodobě měřících stanicích, tedy na téměř třech čtvrtinách stanic.

V pondělí 8. dubna opěta padaly teplotní rekordy. | Foto: Pixabay.com

Nejvyšší denní teploty se pohybovaly mezi 22 a 26 stupni Celsia. Jde o nejteplejší 8. duben v historii měření, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.

Pokračuje rekordně teplé počasí, které vyvrcholilo uplynulou neděli, kdy byl první tropický den s teplotami nad třicet stupňů Celsia.

Ochlazení o deset stupňů

Z úterý na středu se výrazně ochladí. Přechod studené fronty srazí teploty i o víc než deset stupňů a v noci na čtvrtek se mohou místy objevit přízemní mrazíky. „Ve středu bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne místy přeháňky nebo občasný déšť. Během dne lze očekávat ustávání srážek a postupně i ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na dvanáct až osm stupňů, nejvyšší denní vystoupají na třináct až sedmnáct stupňů,“ sdělil Ondřej Brambus z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jak doplnil, povane mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu, zpočátku místy s nárazy kolem patnáct metrů za sekundu bude k večeru slábnout.

O víkendu se denní teploty vrátí nad dvacet stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho facebookovém profilu. Období do konce dubna a na začátku května by podle dlouhodobého výhledu počasí mělo být jako celek teplotně nadprůměrné až průměrné.

Tropická neděle

Uplynulou neděli se odpolední teploty na některých stanicích dostaly nad třicet stupňů Celsia, Česko tak zažilo letošní první tropický den. Padl rekord z roku 1934, kdy byl první tropický den zaznamenán 17. dubna, tedy o deset dní později než letos. Loni nastal první tropický den o víc než dva měsíce později, konkrétně 18. června.