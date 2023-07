Teploty mají přes den na jihu Moravy stoupat i dál přes třicet stupňů Celsia. Na střeše, kde praží slunce, je teplota ještě vyšší. „Nikdy jsem ji neměřil, ale teploměr by se určitě zbláznil," míní muž. Podle něj v těchto dnech vypije hodně hody a také hodně vypotí.

Na střeše stráví se spolupracovníky zhruba hodinu či hodinu a půl bez přestávky. „Pak půl hodiny sedím dole. Ale nesmím zalézt úplně do chladna. To je zabíjející," řekl Hladký.

U jeho povolání ani nejde počasí příliš uzpůsobit harmonogram prací. „Kdybych vylezl na střechu o pěti hodinách ráno, tak mi lidé vynadají, že je ještě noční klid. Slunci se člověk nevyhne. Navíc největší teplo není ve dvanáct, ale okolo třetí čtvrté hodiny odpoledne, to je největší hic," zmínil pokrývač. I v horkých dnech dělají do pěti nebo do šesti hodin podvečer.

Peklo za volantem

Před sluncem se přes den neschovají třeba ani řidiči v městské hromadné dopravě. „Každý z našich vozů, i když nemá klimatizaci v prostoru pro cestující, disponuje nějakým ochlazovacím zařízením v kabině řidiče. Na velkém množství konečných, u tramvají je to na všech, je pak možnost napustit si pitnou vodu," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

V létě navíc mají řidiči možnost fasovat letní variantu služební uniformy. „Její součástí je i pokrývka hlavy a sluneční brýle," vyjmenovala Doležalová.

Zvířata v Zoo

Osvěžení uvítají v horkých dnech také zvířata v brněnské zoologické zahradě. „oužíváme věci, které se nám osvědčily v minulých letech. Častěji sprchujeme, například u wapiti sibiřských, alpak nebo tapírů. Zvířata mají příjem k vodě neustálý, takže je na nich, jak ho využijí. Ale pochopitelně řada z nich využívá tuto možnost častěji," uvedl mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Na Mniší hoře žijí také zvířata ze severských oblastí. „Těm se snažíme maximálně pomoci v tom, aby byla i v létě v pohodě. Kromě zmíněných sprch a vody mají otevřeno do vnitřní expozice, kde se mohou zchladit a naši velkou výhodou je množství stínu. To se týká jak zvířat, tak návštěvníků. V tomto je les a stromy velkým benefitem," je si vědomý Vaňáč.

Víkendové tropy

Přes třicítku se přehoupla rtuť teploměru už v pátek. V sobotu vyšplhají teploty v kraji na čtyřiatřicet stupňů, v neděli ještě o stupeň výše. „V neděli později od západu bude přibývat oblačnost, večer mohou být lokálně přeháňky a bouřky," přiblížil meteorolog Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydropmeteorologického ústavu.