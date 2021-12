Kupříkladu v Zaječí je jedno z okýnek, které bude do čtyřiadvacátého prosince svítit, také u domu tamní starostky Jany Hasilíkové. „S nápadem přišly dámy z místního Spolku rodičů Zaječí. Jsou akční, jsme za ně moc rádi. Moc se mi to líbilo, tak jsem si řekla, že se taky zapojím. Řada na mě přišla sedmého prosince. Od toho dne svítím každý den vždy zhruba od čtyř do osmi hodin večer,“ usmívala se starostka.

V Zaječí se k rozsvícenému okénku vždy pojí také nějaký úkol, který lidé mohou, ale nemusejí, splnit. „U mě je to kupříkladu aktivita vyrob si doma svůj betlém. Přichystala jsem k domu proto papírové betlémy, které si děti mohou odnést. Doplňovat je budu až do čtyřiadvacátého,“ přiblížila Hasilíková.

Za myšlenkou stojí hned několik lidí. „Na adventní kalendář na domech jsme narazili na internetu. Slovo dalo slovo a ušili jsme to asi za dva dny. Inspirovat jsme se nechali také adventními kalendáři s úkoly. Stojí v nich kupříkladu, že máte daný den zavolat blízkým, nebo myslet na sebe, postavit si betlém, dát si horkou vanu a podobně. No a my jsme to jen celé propojili, vytvořili textový manuál a spustili den před prvním prosincem,“ vyprávěla za organizátory Karin Novotná.

Zaječští do poslední chvíle netušili, zda jich skutečně bude čtyřiadvacet, aby kalendář vyplnili. „Nakonec se to ale podařilo a jsme za to moc rádi. Okýnka se rozsvěcují postupně a každé pak už svítí až do Štědrého dne. Splnit si úkol nebo projít si obec a najít dům s daným číslem tak můžou lidé kdykoli,“ poznamenala členka spolku.

K dispozici mají lidé v Zaječí i vytištěnou mapku s přibližným umístěním. U některých domů příchozí dokonce překvapí kupříkladu i napečené vánoční cukroví, které mohou ochutnat. „Nejde o okruh, ale čísla jsou různě rozmístěná po obci, nenavazují na sebe. Ke konci adventu to už tedy bude opravdu pěkná procházka,“ usmívala se.

ODMÍTAJÍ SMUTNÉ VÁNOCE

Stejně aktivní byli i v Brodě nad Dyjí. Inspirovat se nechali údajně v Dolních Dunajovicích a Březí. „Víte, ne každý dům v době adventu jeho majitelé rozsvěcují. Nechtěli jsme, aby byla obec před Vánoci smutná. A tohle byl nápad, jak ji rozveselit,“ prozradila za místní nadšence Ivana Cardová.

Zájem ze strany lidí stát se v daný den jedním z „okýnek“ ji překvapil. „Dopoledne jsem oslovila známé a už odpoledne jsme měli všechna čísla obsazená. Číslo, které se v daný den kalendáře rozsvítí, pak i u nás svítí až do čtyřiadvacátého prosince. Tím posledním, který se rozsvítí o Štědrém dnu, pak bude obecní úřad,“ zmínila žena.

Příjemnou procházkou tak mohou děti s rodiči či prarodiči počítat adventní okýnka ve všech ulicích po celé obci. Zpravidla od pěti odpoledne do devíti do večera. „Pokud bude i příští rok takový zájem, uvažovali jsme o tom, že by se jedno číslo rozsvítilo kupříkladu i na dvou třech domech,“ podotkla Cardová s tím, že zájem vzbudili kupříkladu i v sousedních Pasohlávkách.

Aktivitu obyvatel si pochvaloval i starosta Petr Kolaja. „Máme tady nadšené maminky, jsem za ně rád. Prvně jsem vůbec nevěděl, o co se jedná. I moje dcera se do toho zapojila, je to moc pěkné,“ řekl.