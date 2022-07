Za volant nikdy opilý nesednu, když si nejsem jistý, nechám raději řídit manželku. Ale tester na alkohol si od vás rád vezmu! Muž, který se představil jako Milan, s rodinou dorazil z Krkonoš do pasohláveckého kempu Merkur poprvé. Preventivní akce policistů, kteří zde ve středu dopoledne lidi upozorňovali na zásady bezpečného chování u vody, na vodní hladině a v kempu, ho mile překvapila.

Bezpečně u vody, jak zní její název, se v republice koná pravidelně. Letošní ročník byl již sedmým v pořadí. „Lidi upozorňujeme na to, že nemají skákat rozehřátí do neznámé vody, že si v kempech mají dávat pozor na odkládání cenných věcí v autě nebo ve stanech, případně taky, že to nemají přehánět s pitím alkoholu, nebo třeba nespouštět z očí malé děti,“ vyjmenovává policistka Zdeňka Procházková, která společně s kolegyní Miroslavou Šimoníkovou v horkém dopoledni obchází návštěvníky pasohláveckého kempu Merkur.

Náhodně oslovují návštěvníky slunící se u vody i ty, kteří odpočívají ve stínu u svých stanů či obytných vozů. „Je dobře, že lidi upozorňují a vedou to v takovém neformálním příjemném stylu. Je obrovské horko, všichni z nás vědí, jak se mají u vody chovat, ale přecenit síly může každý. Stejně tak každého z nás může překvapit, jak ve vedru zapůsobí alkohol. Je proto dobré to připomínat. Horko snad nevadí akorát dětem,“ usmívá se Milan a hledí směrem k hloučku capartů hrajících si opodál.

Největším problémem je ze zkušenosti policistů, kteří na jihu Moravy operují zpravidla na největších vodních plochách jako jsou Nové Mlýny a Křetínská, Vranovská nebo Brněnská přehrada, právě alkohol. „Loni jsme v kraji provedli čtyřiatřicet kontrolních akcí. Zkontrolovali jsme devětašedesát plavidel. V přístavištích osmadvacet a šest půjčoven lodí. Alkohol za kormidlem je opravdu dost velký problém. Jen loni jsme mezi čtrnáctým červencem a čtrnáctým srpnem zjistili alkohol hned u několika vůdců lodí,“ upozorňuje jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Někteří rekreanti se s loďmi převrátili, jiní je dokonce utopili. Jeden kormidelník loni v létě nadýchal neuvěřitelných 3,57 promile. „Naštěstí se mu i s osádkou na břeh podařilo doplavat,“ podotýká Malášek.

Celkem třicet nocí za čtyři sezony už v Pasohlávkách ve stanu strávili i manželé Zdeněk a Jarka Hejkalovi z Karviné. Kontrolní akce policistů již z minulosti znají. A pochvalují si je. „Čím více takových akcí, tím lépe. Prevence je důležitá, policisté jsou milí, mají perfektní přístup a informace podávají věcné. Člověk vesměs ví, jak se chovat, ale na řadu věcí je potřeba upozorňovat pořád. Akorát se vždycky leknu, jak je zahlédnu. Mám čisté svědomí, ale respekt z uniformy tu jakýsi pořád je,“ směje se Zdeněk Hejkal.