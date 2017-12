Těžaři ničí lesy, zlobí se obce na Břeclavsku

Jižní Morava – Trpělivost došla obyvatelům a starostům několika obcí na Břeclavsku. Opakovaně poukazují na nekontrolované kácení stromů v Kobylí a blízkém okolí. Firmy, které tam těží dřevo, podle nich lesy už neobnovují a místa jsou nyní zpustošená.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Týká se to Kobylí, Brumovic, Morkůvek a Boleradic. „Zákon neobsahuje ustanovení, které by donutilo vlastníky lesních pozemků obnovit parcelu po jejím vytěžení,“ upozornil při veřejné debatě například Jaroslav Kovařík z Kobylí.



Povolení těžby si obce ověřovaly na odboru životního prostředí městského úřadu v Hustopečích. „Odbor kácení nepovoluje, pouze vydává stanovisko, zda plánovaná těžba je či není v souladu s lesním zákonem, nevyjadřuje se k ochraně přírody,“ reagoval za odbor Petr Berka.

Vlastníci lesa, kteří chtějí těžit, doloží na úřad vyjádření odborného lesního hospodáře. „Firmy koupí pozemek kvůli těžbě dřeva a okamžitě vymění odborného lesního hospodáře za svého. Tuto skutečnost pouze oznámí odboru životního prostředí. Po vytěžení obratem prodají půdu další firmě, kterou lze jen těžko přinutit k odpovědnosti za zalesnění,“ popsal taktiku těžařů vedoucí odboru Vilém Vyhnálek.



Zákon povoluje těžit porost starý osmdesát let a víc, nesmí vzniknou holé místo větší než jeden hektar. Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, sdružující těžaře z celé České republiky, si za jeho dodržováním stojí. „Dlouhodobá tradice hospodaření v lesích je v souladu s šetrným přístupem a dodržováním principů trvalé udržitelnosti. Jeden z důkazů je i rostoucí plocha lesů i zásob dříví,“ argumentoval výkonný ředitel asociace Zdeněk Musil.



Obcím však také vadí, že kontroly lesů jsou jen namátkové, protože úřady na ně nemají dost času, lidí ani peněz. „Je potřeba začít s obcemi spolupracovat, pak mohou podnikat cílené kontroly,“ navrhla starostka Morkůvek Brigita Petrášová.



Starostové chtějí vědět o těžbě předem, to však není podle úředníků možné. „Ještě to probereme, pravděpodobně bychom osobně navštěvovali obce v případě ohlášení těžby. Je však potřeba zasvětit poslance, senátory. Vyvinout na ně tlak, aby se zabývali zákonem,“ navrhl Vyhnálek.



Podobné problémy řešili také ve Znojmě, kdy někteří obyvatelé nesouhlasili s vykácením části parku. Stejně tak se obyvatelé Veselí nad Moravou na Hodonínsku bránili obnově části zámeckého parku, při které padlo přes tři sta stromů.