"A tady můj otec jako praotec Čech prohlásil, ogaři, tady zůstaneme. Je tu voda, jsou tady lesy a Pálava. No a o rok později jsem se narodil já," vzpomíná na poválečné osídlování původně německých Millowitz starousedlík Josef Hrbáček.

Jednoduché to lidé v Milovicích tehdy neměli. V obci se traduje, že osídlencům dávali vždy jen jednu šanci. Když se jí nechytili, většinou byli donuceni odejít. "Ve starých kronikách je přesně popsané, které rodiny se odkud přistěhovaly. A na další straně zase, kolik z nich jich během několika následujících let odešlo. Osídlování Milovic po druhé světové válce tak probíhalo hned ve dvou etapách," přiblížila starostka obce Veronika Blanářová.

Rodiče Josefa Hrbáčka si zvykli. Vytrvali a zůstali. "Otec měl štěstí, studoval takzvanou zimní rolnickou školu. Německé úřady tehdy umožňovali, že kdo dělá do zemědělství, nemusí odejít na nucené práce do Reichu. Otec vždycky vyprávěl, že kdyby věděl, kam ho osud zavane, tak by s kamarády během hodin vinařství nechodili na pivo. Když pak seděli ve vagónu směrem na Zaječí, dívali se z okna a nevěděli, co že to je za pravidelné řádky. Jedna tetička v sukních se na ně prý obořila a spustila, chlapi hlúpí, to sú vinohrady!" směje se sympatický důchodce.

Spálený vinohrad

Někteří z ogarů z Valašska zůstali v Milovicích. Jiní pokračovali do Perné či na Znojemsko. "Místní byli vůči mladým z Valašska vstřícní, ale zdaleka ne všichni. Práci ve vinohradě mladíci neznali. Někteří jim proto i špatně radili, čím a jak stříkat. Nezřídka připravili roztok sklalice a vápna a vinohrad zcela spálili. Otec měl štěstí, když měli stříhat a on vlastně nevěděl, jak na to, vyrazil za starým panem Úlehlou. Bydlel na kraji dědiny a pocházel z Kyjovska. Polopaticky mu vše vysvětlil," pokračuje Hrbáček.

Z rodičů Hrbáčkových se stali vinaři a zemědělci. Bylo proto jasné, kam se budou ubírat kroky jejich syna Josefa. "Bylo mi čtrnáct let, otec mě naložil na motorku a přivezl do Valtic. Na tamní vinařské škole jsem strávil dalších pět let. Pak jsem odešel na vojnu a po ní jsem hned nastoupil do družstva, kde jsem jako vedoucí vinařství pracoval přes pětapadesát let," popisuje čtyřiasedmdesátiletý muž.

Přestože si již několik let užívá důchodu, do vinohradu chodí stále pomáhat. Zeťovi. "Trošku jim do toho žvaním. Ale dělají to opravdu moc dobře," chválí Hrbáček.

Zmiňuje zároveň, že nynější skladba vinohradů v obcích pod Pálavou se od té před lety liší. "Když jsme vinařili my, v kurzu byl hlavně Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Neuburské, Sylvánské zelené nebo Modrý Portugal. Zeť se nyní zaměřuje hlavně na Pálavu, té má asi šest hektarů. Nebo i na Rulandské šedé a Sauvignon," srovnává vinař.

Valašské kořeny v sobě však nezapře. Manželku si ostatně přivedl právě odsud. "Vždy říkám, že jsem ji svedl z kopců dolů. Moje žena pochází z Vizovic. Ona je tím tahounem, díky ní jsem vše zvládl a překonal. Někdy jen tak v nadsázce řekne, že sem zabloudila a nejraději by šla nazpátek. Já sice Valašsko v krvi mám, ale žít bych tam nechtěl. Stačí mi tam dva dny a stýská se mi po Milovicích. Manželka často vzpomíná, jak jsme se jednou v parném létě, tuším v roce 2014, vraceli od rodiny z Valašska. Já jsem tehdy prskal, že zase vidím ty hnusné vinice a tu rozpálenou Pálavu. A ona nadhodila, ať se tedy otočíme a jedeme zpátky. A já na to, že tož to teda ne!" usmívá se Hrbáček, který volný čas rád tráví nad starými obecními kronikami, z nichž na přeložení některých se i podílel.