Thor, Ragnar nebo Dexter: rodiče z jihu Moravy dávají dětem i kuriozní jména

Týká se to i dívek. Ve Vyškově se tak loni objevila Mabel, Malia, Agnes, Freya, Sanem nebo Lujza. V Brně to zase byla například Delta, Aurora, Lola, Selen, Albertýna, Rézi, Aurena, Izzie, Bibi či Aime.

Podobných trendů si všímá také psycholog Jeroným Klimeš, který se zabývá zvláště psychologií rodiny. „Nezvykla jmena jsou v této době obvyklá. Souvisí to s odcizováním společnosti a s tím, že jsme solitérní,“ vysvětlil odborník.

Minulost byla odlišná. „Dřív, v tradiční společnosti, byla jména křesťanská, protože všichni byli křesťané, a rodiče dávali dětem jména z rodiny - po dědovi, po otci. Dnes je vazba na kořeny špatná,“ doplnil Klimeš.

Právě jména s křesťanským nebo slovanským původem však stále dominují. „V minulém roce byla nejužívanější jména pro novorozence u hochů Jakub, Adam, Matyáš, Dominik, David, Filip, Matěj, Jan, Daniel a Lukáš. Děvčata pak byly nejčastěji Elišky, Anny, Natálie, Viktorie, Sofie, Julie, Laury, Terezy, Nely nebo Emy,“ popsala za brněnskou část Dobešová.

Také v dalších městech okupují přední příčky podobná jména. Ve Znojmě je doplnili u chlapců třeba Mikuláš, Štěpán a Oliver. Mnozí rodiče přitom věnují rozhodnutí velkou péči. Například Tereza Václavíková z Lysic na Blanensku vybírala jméno pro syna spolu s manželem. „Každý jsme si zvlášť prošli kalendář, sepsali jména, která by za nás přicházela v úvahu a pak jsme to porovnali. Nicméně jsme se prakticky na žádném neshodli. Nakonec mě ale moje matka přivedla na Matyáše, který se jí líbí už snad dvacet let, ale má tři dcery,“ vzpomínala žena s úsměvem.

Nápad se oběma zalíbil. „K příjmení se také hodí, ještě jsme si ale našli jeho význam a kdy má svátek, protože jsme věděli, že už narozeniny bude mít syn blízko Vánoc. Význam jména Matyáš je dar od Boha a svátek má na konci února, tak bylo rozhodnuto. Obzvlášť, když jsme to řekli už během těhotenství dceři, pro kterou to pak nebylo jen mimi v bříšku ale Maty v bříšku,“ dodala Václavíková.

Kromě stovek dalších děvčat přišla loni ve vyškovské nemocnici na svět také Martinka Bambuchová. Jak získala své jméno vysvětlila její babička Ludmila Jabůrková. „Moje dcera vždy říkala, že její dcera bude Ludmila, protože její prababička, babička, maminka i ona jsou také Ludmila. V našem rodu to tak bylo po čtyři generace. Jejich prvorozený syn dostal jméno po dědečkovi Jiří a tak jejich dcera je Martínka po tatínkovi. Škoda, jméno Ludmila se moc neobjevuje. Martínka je ale také krásné jméno a hlavní je, že je holčička zdravá,“ uzavřela Jabůrková.

ROZŠÍŘENÁ I NEOBVKLÁ JMÉNA NA JIHU MORAVY ZA ROK 2022:

BRNO-STŘED:

Populární dívčí jména: Eliška, Anna, Natálie, Viktorie, Sofie, Julie, Laura, Tereza, Nela a Ema.

Populární chlapecká: Jakub, Adam, Matyáš, Dominik, David, Filip, Matěj, Jan, Daniel a Lukáš.

Neobvyklá pro dívky: Delta, Aurora, Lola, Selen, Albertýna, Rézi, Aurena, Izzie, Bibi a Aime.

Nezvyklá pro chlapce: Ámos, Edo, Kajetán, Otis, Levi, Dexter, Thor, Kala, Erwin, Eliud a Ragnar.

KYJOV:

Populární dívčí jména: Sofie, Eliška, Tereza a Viktorie.

Populární chlapecká: Jan, Adam, David, Filip a Vojtěch.

VYŠKOV:

Populární dívčí jména: Eliška, Ema/Emma, Ela/Ella, Anna a Marie.

Populární chlapecká: Oliver, Adam, Matyáš a Antonín.

Neobvyklá pro dívky: Mabel, Malia, Agnes, Freya, Sanem a Lujza.

Nezvyklá pro chlapce: Rsabhadeva, Tiamo, Edgar, Natan, Aaron, Kajetán, Verden a Koniáš.

ZNOJMO:

Populární dívčí jména: Sofie, Viktorie. Eliška, Anna, Natálie, Nela a Ema.

Populární chlapecká: Jakub, Jan, Tomáš, Lukáš, Dominik, Adam, Filip, Štěpán, Mikuláš, Šimon, Oliver, Matěj, Petr a Vojtěch.

Neobvyklá jména: Carmen, Gregor, Halíma, Jenovéfa, Leyla, Madlen, Margot, Malvína, Maya, Meda, Nathaniel, Nikita, Timeo, Thimoty, Timea, Travis a Tristan.