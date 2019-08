Místním dochází trpělivost. „Vadí nám to, protože termín se posunuje déle než pět let. Je mi jasné, že jednašedesát sklepů pod úrovní dálnice komplikuje situaci. Chápu, že museli udělat průzkum a přepracovávat plány, ale trvá to,“ neskrývala rozčarování hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Právě kvůli sklepům v ulicích Kurdějovská, Na Hradbách, Nerudova a Herbenova není v určitých úsecích možné zakotvení stěny na pilotách. „V těchto úsecích bude stěna založená na železobetonových patkách,“ zdůvodnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Protihluková stěna v Hustopečích

• Předpokládané zahájení stavby: červenec/srpen 2020

• Odhadovaná cena: 80 milionů korun

• Délka: 1863,8 metrů

• Výška: 3,2 až 5,2 metru

• Stěna povede po pravé straně mezi 25,230 až 26,770 kilometrem dálnice D2 ve směru na Bratislavu

• Pod úrovní dálnice se nachází 61 sklepů v ulicích Kurdějovská, Na Hradbách, Herbenova a Nerudova.

Nynější protihluková stěna u Hustopečí je jednou z nejstarších v zemi. „Aktuálně je dlouhá zhruba jeden a půl kilometru a vysoká je asi jen jeden a půl metru. Cestující v autech přes ni tak vidí do až města,“ popsala starostka Potměšilová.



Nová stěna, jejíž výstavba by odhadem měla stát osmdesát milionů korun, bude mít délku 1863,8 metrů a vysoká bude přes tři metry. „V celé délce je stěna navržená jako neprůhledná, jednostranně pohltivá, s kombinací hliníkových a dřevocementových výplní s betonovými sloupky. Na mostě jsou navržené průhledné výplně na ocelové konstrukci,“ přiblížila Ledvinová. Hotovo má být šest měsíců po zahájení výstavby.



Stavaři mají momentálně zpracovaný koncept projektu. „Máme připravenou dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení a zahajujeme inženýrskou činnost,“ prozradila mluvčí Ledvinová.



Podnět ke zbudování nové protihlukové stěny vzešel od místních. Neustálý hluk z dálnice je dokonce vyburcoval k sepsání dvou petic.



Tu poslední, před dvěma lety, podepsalo jedenáct stovek obyvatel. „Už se to táhne hrozně dlouho. Mám, v uvozovkách, to štěstí, že bydlím pod úrovní dálnice a slyším ji tedy méně než třeba obyvatelé panelových domů na druhé straně města,“ podělila se o svou zkušenost iniciátorka petice Ingrid Florusová.



To, že se o stavbě mluví, dává místním naději, že skutečně stěna vyroste. „Jsem ráda, že se na Hustopeče taky dostalo. Není se však čemu divit, jde totiž o jednu z nejstarších dálnic v republice. Jinde by asi byl problém něčeho podobného dosáhnout,“ myslí si Florusová.

IVA HAGHOFER, KATEŘINA VAJSOVÁ