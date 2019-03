Břeclav – Z Thajska přes půl světa až na Moravu tuktukem. Tak se jmenuje přednáška, kterou ve středu 27. března hostí břeclavská Cykloféra. Své zážitky z roční cesty s thajskou tříkolkou návštěvníkům zprostředkuje Tomáš Vejmola.

Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na dobrodružnou cestu a z Thajska jede zpátky do Hranic s vozítkem tuk-tuk. | Foto: archiv Tomáše Vejmoly

„Tuktuk si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušeností se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. Projel tak třináct tisíc kilometrů přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu,“ uvedli pořadatelé. Setkání začíná v šest hodin odpoledne.