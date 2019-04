Hustopeče - Výtvarné práce žáků jsou k vidění v Městském muzeu a galerii v Hustopečích. Návštěvníci mohou obdivovat díla žáků Gymnázia T. G. M. Hustopeče, Centra volného času a základní umělecké školy.Výstava trvá do 21. dubna.

Městské muzeum a galerie Hustopeče. | Foto: http://www.muzeumhustopece.cz/

Otevřeno je ve všední den od devíti do dvanácti hodin a poté od půl jedné do půl páté. V neděli mohou přijít zájemci od dvou do pěti hodin odpoledne.