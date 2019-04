Břeclav – Diváky v břeclavské knihovně v úterý 2. dubna čeká poslední promítání jarní části přehlídky nekomerčních snímků Free Film Fest. Od šesti hodin odpoledne uvidí film režiséra Alexandra Genteleva z roku 2010 nazvaný Zločinci podle zákona.

„Roušku tajemství zahalující ruské kriminální podsvětí nám ve strhujícím dokumentu pomohou poodhalit lidé, kteří ve světě zločinu udělali závratnou kariéru. Nahlédneme do divokých let před i po rozpadu sovětského impéria, do doby sílícího propojení organizovaného zločinu se soukromým podnikáním,“ přiblížili pracovníci knihovny.