Břeclav - Pořad kněze Zbigniewa Czendlika, faráře v Lanškrouně, nabídne ve čtvrtek 11. dubna břeclavské kino Koruna. Zábavný diskusní pořad Postel, hospoda, kostel navazuje na stejnojmennou knihu z roku 2017, která získala cenu čtenářů v soutěži Magnesia Litera.

Příchozí zjistí, k čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější. Nahlédnou do soukromí pozoruhodného muže a zjistí, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. Akce začne v 18 hodin.