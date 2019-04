Mikulov - Diváky v kině v Mikulově v úterý 2. dubna čeká další promítání z cyklu Artové úterky. Na plátně se objeví film režisérky Adiny Pintilieové nazvaný Touch Me Not.

„Režisérka se společně se svými postavami vydává na riskantní cestu osobního průzkumu intimity. Na rozvolněné hranici mezi realitou a fikcí sleduje Touch Me Not emoční vývoj Laury, Tomase a Christiana a nabízí hluboce empatický vhled do jejich životů,“ uvedli pořadatelé. Začátek představení je v sedm hodin v podvečer.